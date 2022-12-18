أملاح: مشوار المغرب لن يتوقف عند هذا الإنجاز

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - سليم أملاح

شدد سليم أملاح لاعب وسط المغرب على أن مشوار منتخب بلاده لن يتوقف عن التطور بعد الإنجاز الذي حققه في كأس العالم 2022.

وخسر منتخب المغرب فرصة الفوز بالميدالية البرونزية أمام كرواتيا. (طالع التفاصيل)

وقال أملاح في تصريحات للصحفيين: "مررنا بفترات صعبة، لكن بقوة شخصيتنا استطعنا أن نتجاوز كل الصعوبات".

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وأضاف "أشكر الجمهور على دعمه، ونشعر بكل السعادة عندما نرى هذه الفرحة على وجوه المغاربة والعرب".

وتابع البالغ من العمر 26 عاما "نحن فخورون بما نحققه، وأعدكم أن المشوار لن يتوقف هنا، بل سيتواصل بنفس الطموح والإرادة".

وكان منتخب المغرب قد خسر في نصف النهائي ضد فرنسا بهدف دون رد.

منتخب المغرب أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى ذلك الإنجاز في تاريخ كأس العالم.

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.

وحسم الكروات المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1998.

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