موندو ديبورتيفو: حسم قراره.. بوسكيتس يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم

حسم سيرخيو بوسكيتس قراره، واستقر على إنهاء رحلته الطويلة مع برشلونة في شهر يونيو المقبل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المختصة بشأن برشلونة، ذكرت نقلًا عن مصادر مُقربة من اللاعب أنه حسم قراره بالفعل.

وينتهي عقد بوسيكتس مع برشلونة يوم 30 يونيو المقبل، ولا ينوي القائد تجديده، ليكتب السطر الأخير في مسيرته التاريخية مع البلاوجرانا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار بوسكيتس جاء رغم تمتعه بثقة كبيرة من مدربه الحالي تشافي هيرنانديز الذي يعتبره قطعة أساسية في تشكيلته.

وأوضحت موندو ديبورتيفو أن الوجهة المقبلة لـ بوسكيتس ستكون إنتر ميامي الأمريكي على الأرجح، إذ عقد الطرفان مفاوضات في الفترة الماضية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان بوسكيتس اعتزاله اللعب دوليًا عقب توديع كأس العالم مع إسبانيا من دور الـ 16 أمام المغرب.

وأوضح التقرير أن المدرب تشافي حاول إقناع بوسكيتس بتجديد عقده وطلب من الإدارة التقدم بعقد تجديد له.

وبالفعل تواصلت الإدارة منذ حوالي أسبوعين مع وكيل بوسكيتس لمحاولة الجلوس مجددًا على طاولة المفاوضات، لكن بوسكيتس كان قد حسم أمره بالفعل.

ولفت التقرير النظر إلى إمكانية تزامل بوسكيتس مع صديقه ليونيل ميسي في إنتر ميامي بالمستقبل، إذ يعد قائد الأرجنتين مرشحًا للانتقال إلى النادي الذي يملكه ديفيد بيكام أيضًا.

بوسكيتس (34 عامًا) هو نجل كارليس بوسكيتس حارس مرمى برشلونة السابق في فترة التسعينيات.

وانضم بوسكيتس إلى برشلونة عام 2005 في عمر السابعة عشر، ولم يغادره من وقتها.

وصُعد بوسكيتس إلى الفريق الأول بواسطة بيب جوارديولا عام 2008 وتمتع من وقتها بمكان أساسي في وسط ملعب برشلونة.

وخاض بوسكيتس 696 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 42 أهداف.

وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 8 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.

ويعتبر بوسكيتس أحد أفراد الجيل الذهبي الإسباني الذي توج بكأس العالم 2010، كما فاز بيورو 2012.

وارتدى بوسكيتس شارة قيادة برشلونة منذ رحيل ليونيل ميسي في صيف 2021، كما كان قائدًا لـ إسبانيا في ظل الاستبعاد الطويل لـ سيرخيو راموس.