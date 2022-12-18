إنجلترا تجدد الثقة في ساوثجيت.. سيقود الأسود الثلاثة في يورو 2024

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

إنجلترا - ويلز - جاريث ساوثجيت

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن استمرار جاريث ساوثجيت رسميًا في منصبه كمدير فني للمنتخب الأول.

وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيانه إلى تجديد الثقة في ساوثجيت رغم توديع كأس العالم 2022 من ربع النهائي.

وقال مارك بولينجهام المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي أن ساوثجيت سيقود الأسود الثلاثة في يورو 2024.

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وأشار بولينجهام أن ساوثجيت ومساعده ستيف هولاند كانا يحظيان دومًا بكامل دعم الاتحاد الإنجليزي.

وأتم البيان أن الاستعدادات لـ يورو 2024 ستبدأ بالفعل الآن، بعد تجديد الثقة رسميًا في ساوثجيت.

وكانت صحيفة "تيليجراف" قد انفردت مساء أمس السبت باستمرار ساوثجيت مع المنتخب الإنجليزي.

وودعت إنجلترا منافسات المونديال من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام غريمتها فرنسا 1-2 في مباراة عرفت إهدار القائد هاري كين لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة كانت كفيلة باصطحاب اللقاء إلى وقت إضافي.

ساوثجيت (52 عامًا) يقود إنجلترا منذ 2016، وقد قاد الأسود الثلاثة للمركز الرابع في كأس العالم 2018، ثم وصافة يورو 2020.

وأدار ساوثجيت 81 مباراة لمنتخب إنجلترا، فاز في 51 منها، وتعادل في 15، وخسر مثلها.

وستسعى إنجلترا لحصد لقب اليورو لأول مرة في تاريخها، بعد أن فصلتها ركلات الجزاء الترجيحية عنها في النسخة الماضية بصيف 2021 أمام إيطاليا.

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