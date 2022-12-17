تيليجراف: أخذ القرار.. الكشف عن مستقبل ساوثجيت مع منتخب إنجلترا

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت

بحسب صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا قد اتخذ قراره فيما يخص مستقبله مع الأسود الثلاثة.

وذكرت الصحيفة أن ساوثجيت حسم قراره بالبقاء مع المنتخب الإنجليزي.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد ترك المساحة أمام المدرب ليفكر في مستقبله، بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022 على يد فرنسا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وتؤكد الصحيفة الإنجليزية أن ساوثجيت قد أخذ وقته وحسم قراره بالاستمرار، ولكنه لم يبلغ الاتحاد الإنجليزي بعد.

وتولى ساوثجيت قيادة منتخب إنجلترا في 2016، حيث قاده إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، والذي خسره أمام كرواتيا، ليحتل المركز الرابع لاحقا بالخسارة أمام بلجيكا.

وفي يورو 2020 نجح ساوثجيت في قيادة المنتخب إلى أول نهائي لبطولة كبرى منذ فوز الإنجليز بكأس العالم 1966، ولكنه خسر بركلات الترجيح على يد إيطاليا.

وفي قطر 2022، تصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية وتأهل رفقة الولايات المتحدة الأمريكية على حساب إيران وويلز، بعد الفوز على إيران 6-2 والتعادل مع أمريكا سلبيا والفوز على ويلز 3-0.

وفي دور الـ 16 تمكن الأسود الثلاثة من اجتياز عقبة السنغال بثلاثية بيضاء، قبل السقوط أمام فرنسا بنتيجة 2-1، بعدما أهدر هاري كين ركلة الجزاء الثانية.

وواصل منتخب فرنسا مسيرته في البطولة متغلبا على المغرب 2-0 في نصف النهائي، ليلاقي الأرجنتين في المباراة النهائية غدا -الأحد- 18 ديسمبر.

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