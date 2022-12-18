أشرف حكيمي: أعتذر لإنفانتينو عما بدر مني نحوه

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب

تقدم أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي باعتذاره لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عما بدر منه عقب نهاية لقاء المغرب وكرواتيا.

وصب حكيمي جام غضبه على إنفانتينو في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بسبب الأداء التحكيمي في المباراتين الأخيرتين للمغرب، حسب العديد من التقارير.

وقال حكيمي في تصريحات للقناة الرياضية المغربية: "لم يحدث أي شيء، كنت غاضبا قليلا بعد المباراة وذهبت للتحدث مع إنفانتينو".

أخبار متعلقة:
تفاصيل جديدة صادمة.. ليكيب: ديشامب أجبر بنزيمة على المغادرة وأرسله إلى المنزل نهائي كأس العالم 2022 - أنطوان جريزمان "لاعب استثنائي" لـ فرنسا نهائي كأس العالم 2022 - هل يستغل ميسي المساحة التي يتركها مبابي

وأضاف مدافع باريس سان جيرمان "أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له".

وخسر منتخب المغرب فرصة الفوز بالميدالية البرونزية أمام كرواتيا. (طالع التفاصيل)

وتابع حكيمي "إنفانتينو صديقي واحترمه كثيرا، لذا أعتقد أنه لم يحدث أي شيء".

وكان منتخب المغرب قد خسر في نصف النهائي ضد فرنسا بهدف دون رد.

منتخب المغرب أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى ذلك الإنجاز في تاريخ كأس العالم.

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.

وحسم الكروات المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1998.

المغرب أشرف حكيمي جياني إنفانتينو كرواتيا كأس العالم 2022
نرشح لكم
إنجلترا تجدد الثقة في ساوثجيت.. سيقود الأسود الثلاثة في يورو 2024 تفاصيل جديدة صادمة.. ليكيب: ديشامب أجبر بنزيمة على المغادرة وأرسله إلى المنزل نهائي كأس العالم 2022 - أنطوان جريزمان "لاعب استثنائي" لـ فرنسا نهائي كأس العالم 2022 - هل يستغل ميسي المساحة التي يتركها مبابي موعد مباريات الأحد 18 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – نهائي كأس العالم اللقب الثالث.. هل تحتفظ فرنسا أو الأرجنتين بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأبد مارتينيز أم باريدس؟ تقرير: سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لـ نهائي كأس العالم كأس العالم - ميسي أم مبابي؟ من يفوز بالحذاء الذهبي إذا تساوت الأهداف
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: حسم قراره.. بوسكيتس يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم 59 دقيقة | الدوري الإسباني
إنجلترا تجدد الثقة في ساوثجيت.. سيقود الأسود الثلاثة في يورو 2024 ساعة | قطر 2022
ذا أثليتك: منافسة سعودية قطرية على شراء مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
أشرف حكيمي: أعتذر لإنفانتينو عما بدر مني نحوه ساعة | قطر 2022
الهلال لـ في الجول: وافقنا على استضافة مباريات المريخ.. وهذا موقف الحضور الجماهيري 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي – عودة ديانج وظهور طاهر.. واحتفال بعيد ميلاد الشناوي 2 ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: نعاني من أزمة نقص عددي قبل مواجهة ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تفاصيل جديدة صادمة.. ليكيب: ديشامب أجبر بنزيمة على المغادرة وأرسله إلى المنزل 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا
مقالات حرة
ميسي يجب أن يفوز بكأس العالم؟ توقفوا عن محاولة إطفاء الشمس بكوب من الماء كتب : عمر مختار