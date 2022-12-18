أشرف حكيمي: أعتذر لإنفانتينو عما بدر مني نحوه

تقدم أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي باعتذاره لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عما بدر منه عقب نهاية لقاء المغرب وكرواتيا.

وصب حكيمي جام غضبه على إنفانتينو في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بسبب الأداء التحكيمي في المباراتين الأخيرتين للمغرب، حسب العديد من التقارير.

وقال حكيمي في تصريحات للقناة الرياضية المغربية: "لم يحدث أي شيء، كنت غاضبا قليلا بعد المباراة وذهبت للتحدث مع إنفانتينو".

وأضاف مدافع باريس سان جيرمان "أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له".

وخسر منتخب المغرب فرصة الفوز بالميدالية البرونزية أمام كرواتيا. (طالع التفاصيل)

وتابع حكيمي "إنفانتينو صديقي واحترمه كثيرا، لذا أعتقد أنه لم يحدث أي شيء".

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وكان منتخب المغرب قد خسر في نصف النهائي ضد فرنسا بهدف دون رد.

منتخب المغرب أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى ذلك الإنجاز في تاريخ كأس العالم.

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.

وحسم الكروات المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1998.