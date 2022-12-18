الهلال لـ في الجول: وافقنا على استضافة مباريات المريخ.. وهذا موقف الحضور الجماهيري

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 12:18

كتب : محمد عبد العظيم

المريخ × الهلال

اقترب نادي المريخ السوداني من خوض مبارياته في الخرطوم، بعد توصله لاتفاق مع جاره الهلال.

وصرّح هيثم السوباط المتحدث الرسمي باسم نادي الهلال لـ FilGoal.com: "وافقنا على استضافة مباريات المريخ في ملعبنا".

وأوضح السوباط: "المريخ تقدم بطلب لمجلس إدارة الهلال وقد وافقنا بالفعل".

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وعن إمكانية الحضور الجماهيري في المباريات، أشار السوباط: "هذا القرار يعود لمجلس إدارة المريخ، وسنعمل على التنسيق بين الناديين".

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أقر يوم 26 ديسمبر الجاري كموعد نهائي لتحديد الملاعب المستضيفة لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ووقع المريخ في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، والترجي التونسي.

وكان المريخ قد خاض مبارياته الثلاثة في دور المجموعات للنسخة الماضية في ملعب الأهلي وي السلام بالقاهرة، وذلك بسبب عدم جاهزية ملعبه لاستضافة المباريات القارية.

وصرّح ريكاردو هيرون المدير الفني للمريخ لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق: "يجب أن أتحدث مع الرئيس ومجلس الإدارة لأني أعتقد أنه الأفضل لنا اللعب هنا في الخرطوم أمام جماهيرنا التي تساند الفريق".

وأتم: "أعتقد أن المريخ يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة وهذا جيد للفريق ويدفعه للتقدم، لكن في هذه اللحظة لم أناقش الأمر مع الرئيس ومجلس الإدارة".

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