جوارديولا: نعاني من أزمة نقص عددي قبل مواجهة ليفربول

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه يعاني من أزمة نقص عددي حادة قبل مواجهة ليفربول يوم الخميس.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين يوم الخميس، بعد نهاية التوقف بسبب كأس العالم 2022.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لدينا الآن 4 أو 5 لاعبين من اللذين شاركوا في كأس العالم وسنتنظر لنرى حالة باقي الفريق".

وأكمل "بعض اللاعبين سيعودون في الأيام المقبلة ثم ينضمون لباقي زملائهم في الفريق".

وأضاف "لا يوجد لدينا لاعبون جاهزون في الوقت الحالي، ولكن سنخوض مواجهة ليفربول لأن موعد المباراة تحدد".

وخاض 16 لاعبا من مانشستر سيتي بطولة كأس العالم مع منتخبات بلادهم، لكن لم يعد سوى البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي جوندوجان، بعد أن ودعا المسابقة من مرحلة المجموعات.

وشارك الثنائي في مواجهة سيتي الودية أمام جيرونا التي انتهت بالفوز 2-0 في ظل غياب 14 لاعبا عن مران الفريق السماوي.

وواصل بيب "لاعبو إنجلترا والبرتغال سيعودون في وقت متأخر، لكن عودة ناثان آكي ورودري وإيمريك لابورت قريبة".

الوحيد الذي تأكد غيابه عن لقاء ليفربول هو جوليان ألفاريز الذي يلعب مع الأرجنتين نهائي كأس العالم يوم الأحد ضد فرنسا.

وأتم بيب "كلنا سعداء بألفاريز، سيلعب المباراة النهائية للمونديال ثم يرتاح بعض الأيام ويعود لنا".

عقب لقاء ليفربول، سيحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم 28 ديسمبر.

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