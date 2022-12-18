كلوب: فان دايك لن يشارك أمام مانشستر سيتي

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

كيفن ديبروين وفيرجيل فان دايك - ليفربول X مانشستر سيتي

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لن يشرك مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك في مباراة مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل، مع استئناف النشاط.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين يوم الخميس، بعد نهاية التوقف بسبب كأس العالم 2022.

وقال كلوب عما إذا كان أي من لاعبيه الذين شاركوا في كأس العالم قد يلعب أمام سيتي: "نعم، هناك فرصة بالطبع، إنهم يتدربون بالفعل".

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وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "يتدرب فيرجيل فان دايك لكنني لا أعتقد أننا سنحاول إشراكه".

ويفتقد ليفربول أيضا لخدمات مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي الذي يستعد لخوض نهائي كأس العالم يوم الأحد مع منتخب بلاده ضد الأرجنتين.

وأكمل المدرب الألماني "فرصة جوردن هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد كبيرة في المشاركة".

وتابع "هذه المجموعة عملت الآن معًا لما يقرب من أسبوعين وقمنا بخطوات جيدة وهذا رائع".

وواصل "هناك نوعًا من الفيروسات المنتشرة في إنجلترا وفي أوروبا بشكل عام، ونأمل أن نتمكن من البقاء بعيدا عن ذلك".

وأتم "يوم الأربعاء سنتخذ القرار من يمكنه اللعب يوم الخميس. لكن الأمور جيدة وستكون مباراة ممتعة للغاية بعد تلك الفترة من التوقف".

عقب لقاء سيتي، سيحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم 26 ديسمبر (بوكسينج داي).

ليفربول فيرجيل فان دايك يورجن كلوب مانشستر سيتي
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