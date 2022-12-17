أكثر من اللقب.. أرقام قياسية قد يحققها ميسي في نهائي كأس العالم

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

يستعد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين للعب مباراته الأخيرة في كأس العالم عندما يواجه فرنسا على استاد لوسيل.

مباراة سيسعى البرغوث لأن يحقق اللقب الأغلى بعد خسارة نهائي 2014.

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أرقام حققها ميسي في النسخة الحالية من كأس العالم

أصبح ميسي هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ نسخة 1966 متساويا مع مارادونا بـ 8 أهداف لكل منهما.

النجم الأرجنتيني هو اللاعب الوحيد منذ نفس النسخة الذي يتمكن من التسجيل والصناعة في نفس المباراة 4 مرات خلال نسخة واحدة.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي كالهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم بـ 11 هدفا متخطيا جابرييل باتيستوتا صاحب الـ 10 أهداف.

وعادل ميسي جيرد مولر ورونالدو دا ليما وميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم بـ 18 هدفا.

ميسي أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ كأس العالم برصيد 25 مباراة بالتساوي مع لوثار ماتيوس.

وبات ميسي أكبر لاعب يسجل ويصنع لمنتخب الأرجنتين في نفس المباراة خلال كأس العالم.

إضافة إلى كونه أكثر اللاعبين صناعة للفرص في تاريخ المونديال متفوقا على دييجة أرماندو مارادونا.

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أرقام قد يحققها ميسي في النهائي

حال مشاركة ميسي، سينفرد بكونه أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة.

وإذا لعب 23 دقيقة، سيحطم رقم باولو مالديني كأكثر اللاعبين لعبا للدقائق في تاريخ المونديال.

ويحتاج ميسي للتسجيل ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم الذي يسجل في كل الأدوار الإقصائية للبطولة.

وحال صناعة ميسي لهدف سينفرد برقم الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ 1966، ويمتلك البرغوث ثماني تمريرات حاسمة وهو نفس رقم مارادونا.

وإذا تمكن ميسي من التسجيل أو الصناعة سيصبح أول لاعب يساهم في 20 هدفا في كأس العالم.

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ميسي ساهم في 19 هدفا حتى الآن (سجل 11 وصنع 8) متساويا مع رونالدو الظاهرة وميروسلاف كولزه وجيرد مولر.

وإذا سجل ميسي هدفين، سيصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولات الكبرى (اليورو وكوبا أميركا وكأس العالم).

يمتلك ميسي الآن 24 هدفا، بفارق هدف واحد عن رونالدو الظاهرة. .

وإذا صنع ميسي هدفين، سيصبح ثاني لاعب يسجل خمسة أهداف ويصنع مثلها في نسخة واحدة بعد دييجو أرماندو مارادونا في 1986.

بعد الفوز بها في 2014، سيصبح ميسي أول لاعب يحقق الكرة الذهبية في كأس العالم مرتين إذا توج بها غدا.

وإذا فاز بهداف البطولة، سيصبح ليونيل ميسي ثاني لاعب يفوز بجائزة هداف كأس العالم تحت 20 عاما ثم هداف البطولة بعد أوليج سالينكو.

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