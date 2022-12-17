وليد الركراكي: في بداية كأس العالم كانت نسبة فوزنا 0%.. وهدفنا لقب أمم إفريقيا

طالب وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب احترام ما قدموه في كأس العالم 2022 وشدد على سعيه لتقديم أداءً أفضل في 2026.

وخسر منتخب المغرب فرصة الفوز بالميدالية البرونزية أمام كرواتيا. (طالع التفاصيل)

وقال الركراكي عبر بي إن سبورتس: "لو أخبرتني أننا سنلعب الـ 7 مباريات في قطر كنا سنفرح، اليوم قدمنا كل ما لدينا وقاتلنا ونريد العودة مرة أخرى وتقديم أداء أقوى".

وتابع "جمعنا الشعب المغربي والعربي والإفريقي، الحمد لله لدينا 4 سنوات للعودة، وهدفنا لقب أمم إفريقيا".

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي "في البداية كانت نسبة فوزنا 0% ووصلنا للمربع الذهبي ولعبنا ضد أكبر المنتخبات".

وأردف "الحمد لله نحن في الأربعة الأوائل، وهكذا كان حلما للجميع، في البداية كنا نصارع لتجاوز دور المجموعات واليوم نحن بين الأربعة الكبار".

وتابع "لن أغير شيئا، لكن في 2026 إذا كنت هنا، سأكون بخبرة أكبر وبإمكاني تغيير الكثير، لكن الآن علينا احترام ما قدمناه في هذه النسخة".

وعن المباراة قال: "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، أنهينا اللقاء بكل من بدر بانون وسفيان إمرابط في قلب الدفاع بسبب الإصابات والإرهاق".

وواصل "لعبنا ضد فريق قوي ومنظم وقدمنا كل ما لدينا وقاتلنا للثانية الأخيرة".

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.

وحسم الكروات المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1998.