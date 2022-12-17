مران الزمالك - انتظام عبد الله جمعة.. وتدريبات تأهيلية لنداي وشلبي

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

استنأنف الزمالك مرانه اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز أمس الجمعة على البنك الأهلي بهدف دون رد.

وعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وأشاد خلالها بالأداء القوي الوروح العالية التي أظهرها اللاعبين في مواجهة البنك الأهلي.

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وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري.

وخاض اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة البنك الأهلي تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة خلال المران وتم تقسيم الحصة الخاصة بهم إلى فقرتين الأولي تضمنت تدريبات تأهيلية خفيفة والركض حول الملعب، في حين تضمنت الفقرة الثانية تدريبات استشفائية وترفيهية لعلاج الإرهاق، بجانب بعض التدريبات باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية ملعب النادي.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية تدريبات فنية وتأهيلية قوية تحت قيادة بينما اكتفى محمد عواد بتدريبات خاصة بشكل منفرد بسبب مشاركته في مباراة البنك الأهلي.

وانتظم عبد الله جمعة في المران بعد تعافيه من نزلة البرد التي كان قد تعرض لها خلال الفترة الماضية وجعلته يغيب عن مواجهة البنك الأهلي الماضية.

وأدى كل من مصطفى شلبي وإبراهيما نداي تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق وفقا للبرنامج الموضوع لهما بسبب الإصابة التي تعرض لها كل منهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة.

الزمالك مران الزمالك
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