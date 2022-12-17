رئيس الرجاء: نتمسك بأحقية مشاركتنا في كأس العالم للأندية

أعلن عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي تقدم فريقه لاعتراض رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة.

وأعلن فيفا النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المغرب فى الفترة من الأول وحتى الحادى عشر من شهر فبراير القادم.

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الجمعة تلقيه خطابا رسميا من نظيره الدولي "فيفا" يخطره خلاله بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بصفته وصيفا لدوري أبطال إفريقيا ولكون الوداد هو بطل البطولة وبطل الدوري المغربي.

وكتب البدراوي عبر حسابه على إنستاجرام: "نتشبث بأحقية فريقنا في المشاركة بكأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب بصفتنا فريق البلد المنظم للدورة، حقية ترشحنا قبل أي فريق إفريقي حتى وإن كان وصيف بطل النسخة الماضية".

وأضاف "اتصلنا هاتفيا بمسؤولي اتحاد الكرة المغربي من أجل التنسيق وأرسلناها رسميا كما أرسلنا لمسؤولو الاتحاد الدولي قبل الحسم يوم الثلاثاء".

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المشاركة ستكون هي المشاركة الثامنة للأهلي في تاريخه بالبطولة وحصد البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2021 و2022.

وحصل على المركز الرابع مرة وحيدة في 2012

فيما حصل على المركز السادس ثلاث مرات أعوام 2005 و2008 و2013.

وتقام البطولة من 1 فبراير 2023 حتى الـ11 من الشهر ذاته.

وكان مصدر من الأهلي تحفظ على ذكر اسمه قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "تلقينا اتصالات بالأمس من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية وأحقية الفريق في المشاركة وفقا للائحة البطولة".

وأضاف "نشعر بحالة من السعادة الغامرة و ننتظر فقط وصول الخطاب الرسمي بشان المشاركة في البطولة".

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد بطل إفريقيا، فيما يعد الهلال السعودي الأقرب كممثل قارة آسيا.

ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي

الوداد توج بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وسيشارك الوداد المغربي كمستضيف، بالتالي يحق لـ الأهلي المشاركة كممثل عن القارة الإفريقية وفقًا للائحة البطولة، إذ حصد وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنص الفقرة الرابعة من لائحة كأس العالم للأندية على ألا يسمح لفريقين من دولة واحدة المشاركة في البطولة وبحسب تلك الفقرة سيشارك الوداد ممثلا للمغرب على أن يشارك الأهلي كممثل لقارة إفريقيا.

واقعة متكررة

وسبق وأن شارك وصيف البطولة القارية في بطولة كأس العالم في مرتين بسبب اللائحة التي تمنع مشاركة فريقين من دولة واحدة في المسابقة.

الواقعة الأولي في كأس العالم للاندية نسخة 2007 وكان نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني هو بطل دوري أبطال آسيا والمقرر مشاركته بالبطولة إلا أنه تم احتسابه كمستضيف وشارك نادي سباهان أصفهان الإيراني وهو وصيف بطولة دوري أبطال آسيا .

وحقق ميلان الإيطالي اللقب في عام 2007 بعد الفوز علي بوكا جونيورز بنتيجة 4-2.