تشكيل كرواتيا – خماسي في الوسط ضد المغرب.. وتبديلات كثيرة من داليتش

مؤتمر ديشامب: أعرف أن بعض الفرنسيين يريدون تتويج ميسي بكأس العالم

إنفانتينو: هذا تفضيلي للنسخة الجديدة من كأس العالم.. وما حدث في قطر مهم للمستقبل