تشكيل كرواتيا – خماسي في الوسط ضد المغرب.. وتبديلات كثيرة من داليتش

السبت، 17 ديسمبر 2022 - 15:54

كتب : FilGoal

منتخب كرواتيا

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا تشكيل فريقه لملاقاة المغرب اليوم السبت في كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب المغرب منافسه كرواتيا في ملعب خليفة الدولي في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهد التشكيل إجراء داليتش لخمسة تبديلات بمشاركة جوسيب سوتالو وجوسيب ستانيسيتش وماركو ليفايا وميسلاف أورسيتش ولوفرو ماير بدلا من بورنا سوسا وديان لوفرين وجوسيب يورانوفيتش ومارسيلو بروزوفيتش وماريو باساليتش.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

في الدفاع: يوشكو جفارديول- جوسيب سوتالو- جوسيب ستانيسيتش

في الوسط: إيفان بيريسيتش- ماتيو كوفاسيتش- ماركو ليفايا- لوكا مودريتش- ميسلاف أوريستش

في الهجوم: لوفرو ماير- أندري كراماريتش

ويطمح منتخب كرواتيا لحصد المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1998.

فيما يأمل منتخب المغرب ليحصد أول ميدالية مونديالية في تاريخه وتاريخ الأفارقة والعرب.

كرواتيا المغرب كأس العالم
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