أمير مرتضى: هذا ما يجب فعله إذا أردنا ذهاب الزمالك والأهلي بعيدا في إفريقيا.. ومجموعتنا الأصعب

طالب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بزيادة الحضور الجماهيري في مباريات فريقه وغريمه التقليدي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث أمير مرتضى لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "بالنسبة لي مجموعتنا هي الأصعب، كل المجموعات قوية كذلك بوجود فرق مثل الأهلي وصنداونز، لكن بالنسبة لنا نواجه منافسين من شمال إفريقيا يعرفونا جيدا وكذلك المريخ السوداني والمباريات في ملاعبهم ستكون بصعبة في ظل الحضور الجماهيري الكبير".

وأكمل "وأتمنى من المسؤولين هنا في مصر أن بزيادة عدد الجماهير لو أرادوا أن يذهب الأهلي أو الزمالك في الأدوار المتقدمة في البطولة".

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال بجوار الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وعن دعم جماهير الزمالك ضد البنك الأهلي قال: "جمهور الزمالك هو اللاعب رقم واحد لدينا وحتى عندما لم نكن جيدين في الشوط الأول دعموا اللاعبين بشكل مميز وأهديهم الفوز".

وكان الزمالك فاز على البنك الأهلي اليوم الجمعة في استاد القاهرة بهدف دون رد في سابع جولات الدوري المصري.

وعن المباراة قال: "مباراة صعبة والهدف تأخر لكن أهم شيء الثلاث نقاط وكل مباراة نخوضها تقربنا أكثر لمستوانا الذي كنا عليه الموسم الماضي".

وأردف "يوسف أسامة هو من سجل الهدف لكن الفريق كله خاصة في الشوط الثاني كان مميزا عكس الشوط الأول لم نكن جيدين".

وأكد أمير مرتضى أن أحد أسباب عدم تطور الكرة المصرية يعود لتوقف اللعب في المباريات كثيرا وقال: "بالنسبة لي هناك توقفات كثيرة للإصابات".

وأتم "وأشكر أوباما على إرساله الكرات سريعا في الملعب لأن الأطفال في الملعب يعطلون إرسال الكرات والكثير من اللاعبين يسقطون مصابين ويوقفون اللعب لو نريد تطوير الكرة فيجب ألا تحدث تلك الأمور".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.