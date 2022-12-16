مؤتمر طولان: الخسارة من الزمالك صدمة.. ولم تسنح لهم فرصة سوى كرة الهدف

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 19:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

حلمي طولان - إنبي - الزمالك

وصف حلمي طولان المدير الفني لـ البنك الأهلي الخسارة من الزمالك بالصدمة.

وخسر البنك الأهلي من الزمالك بنتيجة 1-0 في الدقيقة +96 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طولان في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت قوية وشهدت ندية من الفريقين، أهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل في الشوط الأول عن طريق كريم بامبو".

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وأضاف "الزمالك لم تسنح له فرصة سوى كرة الهدف، والخسارة كانت بمثابة الصدمة في اللقاء".

وتابع "اللاعبون كانوا في تركيزهم خلال المباراة باستثناء آخر دقيقة فقط".

وأوضح "أجريت بعض التعديلات في مراكز اللاعبين لتعويض النقص العددي والغيابات في بعض المراكز".

وأردف "قدمنا مباراة قوية أمام الزمالك ولا نستحق الخسارة وكان على الأقل التعادل في مباراة اليوم".

وحقق الزمالك ثالث انتصار له على البنك الأهلي إذ التقيا من قبل في 4 مواجهات، فاز الأبيض في 2 وحسم التعادل مباراتين.

وتلقى حلمي طولان هزيمته الرابعة عشر أمام الزمالك كمدرب من أصل 26 مباراة.

كما خسر للمرة الثانية أمام جوسفالدو فيريرا بالدوري، الأولى في 2015 مع سموحة.

ورفع الزمالك رصيده لـ 17 نقطة ومحققا فوزه الثالث تواليا قبل لقاء حرس الحدود.

بينما ظل البنك الأهلي دون فوز في آخر 4 مباريات (3 هزائم وتعادل) وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ 13.

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