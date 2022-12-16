برأسية قاتلة.. الزمالك ينتصر على البنك الأهلي في +96

حسمت رأسية يوسف أسامة نبيه فوزا قاتلا لـ الزمالك على البنك الأهلي في +96 بالجولة السابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق يوسف أسامة نبيه بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو".

وحقق الزمالك ثالث انتصار له على البنك الأهلي إذ التقيا من قبل في 4 مواجهات، فاز الأبيض في 2 وحسم التعادل مباراتين.

وتلقى حلمي طولان هزيمته الرابعة عشر أمام الزمالك كمدرب من أصل 26 مباراة.

كما خسر للمرة الثانية أمام جوسفالدو فيريرا بالدوري، الأولى في 2015 مع سموحة.

ورفع الزمالك رصيده لـ 17 نقطة ومحققا فوزه الثالث تواليا قبل لقاء حرس الحدود.

بينما ظل البنك الأهلي دون فوز في آخر 4 مباريات (3 هزائم وتعادل) وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ 13.





































































التشكيل

عاد سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم نادي الزمالك، وتواجد يوسف حسن للمباراة الثانية على التوالي في تشكيل الأبيض.

وتواجد محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي أمام فريقه السابق، وقاد ناصر منسي الهجوم.

🔴 أبو جبل في حراسة المرمى وناصر منسي يقود الهجوم في تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الزمالك pic.twitter.com/OPpudD7YTT — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2022

وصف المباراة

دخل لاعبو الفريقين في أجواء اللقاء سريعا، وفي الدقيقة الثالثة مرر أحمد سيد "زيزو" بينية لـ حمزة المثلوثي الذي أرسل عرضية أرضية لـ يوسف حسن، لكن تسديدته وجدت أقدام الدفاع وخرجت الكرة لركنية بعد مرور 3 دقائق من انطلاق صافرة البداية.

في الدقيقة السادسة جاء أول تهديد لـ البنك الأهلي، كريم بامبو انفرد وسدد من لمسة واحدة وتألق عواد في التصدي للفرصة.

في الدقيقة 11، تصدى أبو جبل بسهولة لتسديدة إمام عاشور.

وأجرى حلمي طولان المدير الفني لـ البنك الأهلي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 28 بمشاركة أحمد توفيق بدلا من محمد فتحي الذي خرج متأثرا بالإصابة.

وتألق عواد مجددا بالتصدي لتسديدة من كريم بامبو على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

ورد أبو جبل على نظيره، وأبعد ببراعة تسديدة مقوسة من زيزو في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، وانتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية بين الفريقين.

لقطات من مواجهة الزمالك والبنك الأهلي محمد يحيى 📸 pic.twitter.com/KudrsgWXmp — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2022

مع بداية الشوط الثاني أجرى كل فريق تغييرا، فشارك محمد هلال بدلا من إسلام جابر.

فيما شارك يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا بدلا من يوسف حسن وسيف الدين الجزيري على الترتيب.

وتحصل عمرو السيسي على بطاقة صفراء في الدقيقة 51 بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

بعد 4 دقائق سدد محمود سيد كرة تصدى لها عواد بسهولة.

وأجرى فيريرا تغييرين جديدين بمشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ونبيل عماد بدلا من عمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" مع مرور ساعة من عمر اللقاء.

في الدقيقة 69 أبعد أحمد العش فرصة هجمة للزمالك قادها فتوح وشيكابالا.

لقطات من مواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري 🏟 📸 محمد يحيى pic.twitter.com/WRxmjnJeNH — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2022

طولان رد بتغيير جديد بمشاركة موسى دياوارا بدلا من كريم بامبو.

وسدد إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة 73 مرت بجوار القائم الأيسر دون خطورة.

ضغط الزمالك زاد في الدقائق التالية لكن الرعونة وتألق دفاع البنك أغلب ما سادها.

في الدقيقة 77 شارك عمر جابر بعد تعافيه من الإصابة بدلا من حمزة المثلوثي.

وتحصل محمود قاعود على بطاقة صفراء في الدقيقة 83 وبعد 3 دقائق خرج وشارك أمير مدحت عوضا عنه.

وأشهر نادر قمر الدولة حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه أبو جبل بداعي إهدار الوقت في الدقيقة 88.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، أرسل شيكابالا بينية إلى زيزو الذي أرسل عرضية متقنة من الجهة اليسرى أودعها يوسف أسامة نبيه في الشباك مسجلا هدف اللقاء الوحيد والقاتل و3 نقاط جديدة تضاف لرصيد الأبيض.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه عواد لينهي اللقاء بعدها مباشرة معلنا فوز الزمالك.