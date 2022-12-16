الرياضية السعودية: الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022.. وموعد الإعلان الرسمي

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر ترشيح الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النسخة الجديدة من مونديال الأندية يستضيفها المغرب في فبراير المقبل. (طالع التفاصيل)

وأوضحت الصحيفة أن مشاركة الهلال السعودي ستأتي كونه بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر إعلان القرار الأسبوع المقبل، بعد إرسال معايير ترشيحه للفيفا.

وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، على أن تجري مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.

وقال مصدر من الاتحاد الآسيوي لصحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق: "ندرس مشاركة بطل النسخة الماضية (الهلال) بسبب صعوبة معرفة البطل الجديد قبل موعد البطولة العالمية الجديدة، التي تسبق نهائي البطولة الآسيوية الحالية".

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما مازالت منافسات النسخة الجارية مستمرة.

وشارك بطل السعودية بالفعل في النسخة الماضية من المونديال وحل رابعا بعد الخسارة من الأهلي برباعية دون رد.