المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2022.

وتقام البطولة من 1 فبراير 2023 حتى 11 من الشهر ذاته.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد بطل إفريقيا، فيما يعد الهلال السعودي الأقرب كممثل قارة آسيا.

موقف الأهلي

لم يتحدد موقف الأهلي بشكل رسمي بعد لكن بحسب الفقرة الرابعة في اللائحة فلا يسمح لفريقين من نفس الدولة المشاركة في البطولة.

الوداد توج بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وسيشارك الوداد المغربي كمستضيف، بالتالي يحق لـ الأهلي المشاركة كممثل عن القارة الإفريقية وفقًا للائحة البطولة، إذ حصد وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنص الفقرة الرابعة من لائحة كأس العالم للأندية على ألا يسمح لفريقين من دولة واحدة المشاركة في البطولة وبحسب تلك الفقرة سيشارك الوداد ممثلا للمغرب على أن يشارك الأهلي كممثل لقارة إفريقيا.

واقعة متكررة

وسبق وأن شارك وصيف البطولة القارية في بطولة كأس العالم في مرتين بسبب اللائحة التي تمنع مشاركة فريقين من دولة واحدة في المسابقة.

الواقعة الأولي في كأس العالم للاندية نسخة 2007 وكان نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني هو بطل دوري أبطال آسيا والمقرر مشاركته بالبطولة إلا أنه تم احتسابه كمستضيف وشارك نادي سباهان أصفهان الإيراني وهو وصيف بطولة دوري أبطال آسيا .

وحقق ميلان الإيطالي اللقب في عام 2007 بعد الفوز علي بوكا جونيورز بنتيجة 4-2.

وتكررت نفس الواقعه عام 2008 باليابان أيضا حينها شارك نادي أديلايد يونايتد الأسترالي كوصيف دوري أبطال آسيا وتم احتساب نادي جامبا أوساكا الياباني كمستضيف وحينها كان بطل دوري أبطال آسيا

وتوج بكأس العالم 2008 مانشستر يونايتد بعد الفوز علي نادي ليجا دو كيتو الإكوادوري بنتيجة 1-0.

موقف الهلال السعودي

في المقابل بات فريق الهلال السعودي الأقرب للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022 بصفته ممثلا عن قارة آسيا.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما مازالت منافسات النسخة الجارية مستمرة.

وقال مصدر من الاتحاد الآسيوي لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ندرس مشاركة بطل النسخة الماضية (الهلال) بسبب صعوبة معرفة البطل الجديد قبل موعد البطولة العالمية الجديدة، التي تسبق نهائي البطولة الآسيوية الحالية".

وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، على أن تجري مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.

ماذا قال إنفانتينو

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" نظاما جديدا لبطولة كأس العالم للأندية بعد 3 سنوات.

وأوضح إنفانتيو أن البطولة ستقام بمشاركة 32 فريقا حتى تشبه كأس العالم للمنتخبات وذلك في عام 2025.

وقال إنفانتيو في المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس العالم 2023: "دولة المغرب ستستضيف كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة 7 فرق".

وأضاف "نحن نريد أن نجعل كأس العالم للأندية مثل مونديال المنتخبات لذلك سيشهد تواجد 32 فريقا في عام 2025".

وتطرق للحديث عن مونديال قطر مشددا "كأس العالم 2022 هو أفضل كأس عالم أشاهده".

وواصل "لقد حدث قفز بشكل كبير في الإيرادات بقيمة 7.5 مليار دولار أي بزيادة قدرها 1 مليار دولار عن النسخة السابقة".

وتابع "ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11 مليار دولار في كأس العالم 2026 المقبلة".

وأوضح "هناك مفهوم جديد يتم إنشاؤه يدعى "سلسلة فيفا العالمية" سيقام خلال بطولات ودية بين 4 فرق من قارات مختلفة عادة في التوقف الدولي في شهر مارس في السنوات الزوجية".