إنفانتينو يكشف عن النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" نظاما جديدا لبطولة كأس العالم للأندية بعد 3 سنوات.

وأوضح إنفانتيو أن البطولة ستقام بمشاركة 32 فريقا حتى تشبه كأس العالم للمنتخبات وذلك في عام 2025.

وقال إنفانتيو في المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس العالم 2023: "دولة المغرب ستستضيف كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة 7 فرق".

وأضاف "نحن نريد أن نجعل كأس العالم للأندية مثل مونديال المنتخبات لذلك سيشهد تواجد 32 فريقا في عام 2025".

وتطرق للحديث عن مونديال قطر مشددا "كأس العالم 2022 هو أفضل كأس عالم أشاهده".

وواصل "لقد حدث قفز بشكل كبير في الإيرادات بقيمة 7.5 مليار دولار أي بزيادة قدرها 1 مليار دولار عن النسخة السابقة".

وتابع "ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11 مليار دولار في كأس العالم 2026 المقبلة".

وأوضح "هناك مفهوم جديد يتم إنشاؤه يدعى "سلسلة فيفا العالمية" سيقام خلال بطولات ودية بين 4 فرق من قارات مختلفة عادة في التوقف الدولي في شهر مارس في السنوات الزوجية".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 من 1 فبراير 2023 حتى 11 من الشهر ذاته.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد بطل إفريقيا، فيما يشارك الهلال السعودي ممثل قارة آسيا.

فيما الأهلي لم يتحدد موقفه بشكل رسمي بعد لكن بحسب الفقرة الرابعة في اللائحة فلا يسمح لفريقين من نفس الدولة المشاركة في البطولة. (تعرف على المزيد)

وسيشارك الوداد المغربي كمستضيف، بالتالي يحق لـ الأهلي المشاركة كممثل عن القارة الإفريقية وفقًا للائحة إذ حصد وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يواجه منافسه فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 الأحد المقبل على استاد لوسيل.