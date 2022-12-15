تقرير: ماكرون يدعو بنزيمة لحضور نهائي كأس العالم 2022

تلقى كريم بنزيمة دعوة من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا لحضور نهائي كأس العالم 2022 والذي يجمع بطل النسخة الماضية مع الأرجنتين.

ويلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن قناة RTL الفرنسية أن ماكرون رئيس فرنسا والذي حضر مباراة نصف النهائي من الملعب يريد حضور بنزيمة للمباراة النهائية في ملعب لوسيل.

ولا تتوقف الفكرة عند بنزيمة فقط بل تشمل أيضا مجموعة اللاعبين المصابين والذين غابوا عن البطولة بسبب الإصابة مثل بول بوجبا ونجولو كانتي.

وغاب بنزيمة عن قائمة الديوك الفرنسية بسبب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة قبل 24 ساعة من انطلاق المونديال، ولم يُعوضه ديديه ديشامب بضم لاعب آخر.

وخاض بنزيمة مباراة ودية اليوم الخميس بقميص ريال مدريد أمام ليجانيس، بعد تعافيه من الإصابة. (طالع التفاصيل)

وسُئل ديشامب خلال المؤتمر الصحفي اللاحق لمباراة المغرب عن إمكانية تواجد بنزيمة في قائمة المنتخب للمباراة النهائية وإمكانية حصوله على بعض الدقائق بعد تعافيه. (طالع التفاصيل)

وأضاف التقرير أن فكرة ضم بنزيمة ستوضح قوة الرئيس الفرنسي خاصة بعدما أقنع كيليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان.

وسيحصل على ميدالية ذهبية حال تتويج بلاده، أو فضية حال خسارتها أمام الأرجنتين.

ويمتلك بنزيمة تاريخًا متخبطًا في علاقته بـ ديشامب، إذ كان نجمه الأبرز خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته بين 2012 و2015.

لكنه لاحقًا استبعده لسنوات طويلة على خلفية قضية الابتزاز لـ ماتيو فالبوينا، لتخوض فرنسا بدونه يورو 2016 وكأس العالم 2018.

لكن مع التألق الكبير لـ بنزيمة، خضع ديشامب للضغوطات وعاد لضم بنزيمة وفضّله على حساب أوليفيه جيرو في يورو 2020، قبل أن تأتي ضربة الإصابة مباشرةً قبل كأس العالم للفائز بالكرة الذهبية.