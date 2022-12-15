إجابة صادمة.. ديشامب: عودة بنزيمة؟ السؤال التالي لو سمحتم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 11:01

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - فرنسا

صدم ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، الصحفيين بإجابته على سؤال يخص كريم بنزيمة قائد ريال مدريد.

ووصلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، بتغلبها على المغرب 2-0.

وسُئل ديشامب خلال المؤتمر الصحفي اللاحق للمباراة عن إمكانية تواجد بنزيمة في قائمة المنتخب للمباراة النهائية وإمكانية حصوله على بعض الدقائق بعد تعافيه.

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وسكت ديشامب لبرهة، ثم نفخ متأففًا وأجاب: "أفضّل عدم الإجابة، السؤال التالي من فضلكم".

يأتي ذلك تزامنًا مع عودة بنزيمة للتدريبات الجماعية لفريقه ريال مدريد.

ويتواجد بنزيمة في قائمة فرنسا لكأس العالم، لكنه أصيب قبل المباراة الأولى واضطر لمغادرة قطر.

الغريب أن ديشامب لم يلجأ إلى استبداله وترك اسمه في القائمة، وقرر خوض كأس العالم بـ 25 لاعبًا بدلًا من 26.

وبالتالي فاسم بنزيمة لا يزال مسجلًا في قائمة فرنسا ويحق له الظهور في أي مباراة، كما سيحصل على ميدالية ذهبية حال تتويج بلاده، أو فضية حال خسارتها أمام الأرجنتين.

ويمتلك بنزيمة تاريخًا متخبطًا في علاقته بـ ديشامب، إذ كان نجمه الأبرز خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته بين 2012 و2015.

لكنه لاحقًا استبعده لسنوات طويلة على خلفية قضية الابتزاز لـ ماتيو فالبوينا، لتخوض فرنسا بدونه يورو 2016 وكأس العالم 2018.

لكن مع التألق الكبير لـ بنزيمة، خضع ديشامب للضغوطات وعاد لضم بنزيمة وفضّله على حساب أوليفيه جيرو في يورو 2020، قبل أن تأتي ضربة الإصابة مباشرةً قبل كأس العالم للفائز بالكرة الذهبية.

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