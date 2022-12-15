ومن غيره؟ جوزيف أوشايا رجل مباراة المقاولون العرب وإنبي

حصد الأوغندي جوزيف أوشايا جائزة رجل مباراة المقاولون العرب ضد إنبي في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وسجل أوشايا ثنائية قلبت تأخر ذئاب الجبل لفوز بنتيجة 3-2 على الفريق البترولي في لقاء أقيم على ملعب المقاولون العرب.

وأصبح أوشايا رابع لاعب من ذئاب الجبل يحصد الجائزة بعد محمود أبو السعود وعمر فايد ولويس إدوارد.

وبات أوشايا هدافا لذئاب الجبل برصيد 3 أهداف خلال الجولات السبع الأولى من عمر الدوري المصري.

ماذا قدم أوشايا أمام إنبي؟

دقائق: 90

أهداف: 2

تسديدات: 3

لمس الكرة: 58

تمريرات صحيحة: 22 من 39

تمريرات إلى الثلث الهجومي: 13

فوز بصراعات هوائية: 3 من 5

























وحقق المقاولون العرب فوزه السادس تاريخيا على إنبي في الدوري، مقابل 18 انتصار للفريق البترولي و10 تعادلات خلال 34 مباراة سابقة.

وفي اللقاء الأول بين شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب وأحمد عبد المنعم "كشري" انتصر المُعلم على التلميذ بطريقة مثيرة.

وفي الجولة الحالية من الدوري شهدنا عودة متكملة للمباراة الثانية على التوالي بعد مباراة أمس الأربعاء بين غزل المحلة وطلائع الجيش وفوز الأول أمام جماهيره بنفس الطريقة.

الفوز رفع رصيد ذئاب الجبل لـ 10 نقاط في المركز الثامن من جدول الدوري قبل لقاء المصري الجولة المقبلة.

بينما توقف إنبي عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر وسيواجه الإسماعيلي في الجولة الثامنة.