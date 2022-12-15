جولة العودة المكتملة.. المقاولون العرب يقلب تأخره لفوز أمام إنبي

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 21:13

كتب : إسلام أحمد

المقاولون العرب - إنبي

قلّب المقاولون العرب تأخره 2-0 لفوز على إنبي بنتيجة 3-2 في الجولة السابعة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل لذئاب الجبل: لؤي وائل وجوزيف أوشايا (2)، فيما سجل لإنبي: أحمد أمين "قفة" ورفيق كابو.

وحقق المقاولون العرب فوزه السادس تاريخيا على إنبي في الدوري، مقابل 18 انتصار للفريق البترولي و10 تعادلات خلال 34 مباراة سابقة.

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وفي اللقاء الأول بين شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب وأحمد عبد المنعم "كشري" انتصر المُعلم على التلميذ بطريقة مثيرة.

وفي الجولة الحالية من الدوري شهدنا عودة متكملة للمباراة الثانية على التوالي بعد مباراة أمس الأربعاء بين غزل المحلة وطلائع الجيش وفوز الأول أمام جماهيره بنفس الطريقة.

الفوز رفع رصيد ذئاب الجبل لـ 10 نقاط في المركز الثامن من جدول الدوري قبل لقاء المصري الجولة المقبلة.

بينما توقف إنبي عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر وسيواجه الإسماعيلي في الجولة الثامنة.

التشكيل

بدأ المقاولون العرب وإنبي لقائهما بثلاثي دفاعي.

وقاد محمد سالم هجوم ذئاب الجبل، فيما بدأ أحمد أمين "قفة" في هجوم الفريق البترولي.

وصف المباراة

بدأ إنبي اللقاء بكل قوة فسجل أحمد أمين "قفة" هدفا بعد متابعة لتسديدة مرتدة من عماد ميهوب يد محمود أبو السعود في الدقيقة 10.

الهدف الأول لم يتأخر كثيرا، بعد 5 دقائق،مرر رفيق كابو بينية إلى قفة الذي راوغ فاروقا نور الدين وأطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لأبو السعود.

ضغط إنبي في منتصف الملعب أثمر عن هدف ثانٍ في الدقيقة 19، عماد ميهوب مرر كرة لرفيق كابو وسدد كرة قوية في منتصف المرمى معلنة ثاني أهداف الفريق البترولي.

وانفرد رفيق كابو بالمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف بفارق 3 أهداف عن أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.

بدأ ذئاب الجبل البحث عن العودة في النتيجة، فسجل لؤي وائل هدفا بعد ركنية نفذت ومتابعة لرأسية فاروقا نور الدين في الدقيقة 23.

وكاد محمد سالم أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 27 برأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

ضغط المقاولون العرب في الشوط الأول لم يثمر عن أي جديد.

وفي الدقيقة 39 سدد عماد ميهوب على الطائر تصدى لها أبو السعود وارتطمت بالقائم الأيسر.

وتألق في المقابل عبد العزيز البلعوطي وتصدى لتسديدة محمد سالم في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني بدأ المقاولون العرب بقوة بحثا عن التعادل.

في الدقيقة 57 أرسل عبد الرحمن خالد ركلة ثابتة في عمق منطقة جزاء إنبي وارتقى جوزيف أوشايا أعلى من الجميع وأسكن برأسية الكرة في الشباك مسجلا التعادل.

وكاد جوزيف أوشايا أن يسجل الثالث بتسديدة قوية من خارج المنطقة لكن البلعوطي أبعدها لركنية مع مرور ساعة من عمر اللقاء.

بعد دقيقة واحدة فقط احتسب محمد يوسف فياض حكم اللقاء ركلة جزاء لذئاب الجبل بعد لمسة يد على أحمد كالوشا داخل منطقة الجزاء.

انبرى لها أوشايا أودعها في الشباك معلنا قلب النتيجة لصالح ذئاب الجبل.

وتصدر بفضل ثنائيته اليوم، الأوغندي ترتيب هدافي ذئاب الجبل برصيد 3 أهداف.

وسدد في الدقيقة 74 البديل يوسف الجوهري كرة قوية مرت بعيدة عن المرمى.

وأهدر قفة فرصة هدف التعادل بتسديدة على الطائر لكنها لم تهدد مرمى أبو السعود قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

الدقائق الأخيرة شهدت ضغطا من الفريق البترولي، وكاد كريم الطيب أن يسجل التعادل لكن عرضية كالوشا مرت من أمام المهاجم، لتنتهي المباراة بفوز ذئاب الجبل.

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