الرابع من زعيم الثغر.. ساليفو مورو رجل مباراة الاتحاد وفاركو

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

ساليفو مورو

حصد ساليفو مورو جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وفاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وفاز الاتحاد على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وحقق الاتحاد الفوز الأول في مسابقة الدوري بعد الهزيمة خلال المباريات الثلاث الماضية.

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وأصبح مورو رابع لاعب من الاتحاد السكندري يحصد جائزة رجل المباراة الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

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ماذا قدم مورو في مواجهة فاركو

عدد الدقائق : 90 دقيقة

الأهداف: 0

صناعة أهداف : 0

دقة التمريرات: %79

صناعة فرص: 2

تسديد على المرمى: 2

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

فيما توقف رصيد فاركو عند 7 نقاط في المركز الثامن.

نادي الاتحاد الدوري المصري
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