الرابع من الموج الأزرق.. شريف رضا رجل مباراة الداخلية وسموحة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

شريف رضا - سموحة - الداخلية

حصد شريف رضا جائزة رجل مباراة الداخلية وسموحة في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين والذي أقيم على ستاد الجديد. (طالع التفاصيل)

وأصبح شريف رضا رابع لاعب من سموحة يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الجاري.

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وسبقه كل من أحمد مصطفى وصديق أوجولا والهاني سليمان.

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ماذا قدم شريف رضا أمام الداخلية؟

دقائق: 90

تمريرات صحيحة: 16 من 24

صناعة فرص: 5

تسديدات: 2

لمس الكرة: 64

تمريرات في الثلث الهجومي: 8

عرضيات صحيحة: 7 من 14

استعادة الكرة: 6

حصول على أخطاء: 2

وأصبح سموحة أكثر فريق تحقيقا للتعادلات السلبية برصيد 3 مباريات، وأصبح أكثر فريق تعادلا في المسابقة برصيد 4 مباريات بالتساوي مع فاركو والمقاولون العرب.

ويعد ذلك التعادل السلبي الثاني للداخلية في الدوري الموسم الحالي.

وحصد الموج الأزرق نقطته السابعة في الدوري ظل بها في المركز العاشر من المسابقة.

بينما ظل الداخلية دون فوز برصيد 3 نقاط وفي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

سموحة في الدوري المصري الدوري المصري الداخلية رجل المباراة
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