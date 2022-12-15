التعادل 115 لـ العشري.. الداخلية وسموحة يتقاسمان النقاط

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 19:19

كتب : إسلام أحمد

سموحة - الداخلية

حسم التعادل السلبي العاشر في الموسم الجاري من الدوري المصري لقاء الداخلية وسموحة في الجولة السابعة من المسابقة.

وأصبح سموحة أكثر فريق تحقيقا للتعادلات السلبية برصيد 3 مباريات، وأصبح أكثر فريق تعادلا في المسابقة برصيد 4 مباريات بالتساوي مع فاركو والمقاولون العرب.

ويعد ذلك التعادل السلبي الثاني للداخلية في الدوري الموسم الحالي.

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وحصد الموج الأزرق نقطته السابعة في الدوري ظل بها في المركز العاشر من المسابقة.

بينما ظل الداخلية دون فوز برصيد 3 نقاط وفي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

وخلال 327 مباراة بالدوري المصري حقق طارق العشري تعادله رقم 115 فيما فاز في 117 وخسر 95 مع جميع الفرق التي قادها.

التشكيل

اعتمد العشري على صديق أوجولا في قيادة هجوم الفريق السكندري ضد الداخلية.

في المقابل عوّل رضا شحاتة المدير الفني لنادي الداخلية على خبرة المدافع محمد نجيب في قيادة الفريق.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا بين الفريقين،في الدقيقة 13 هدد بنيامين بواتينج مرمى الداخلية بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 18 انفرد رشيد أحمد وسدد كرة سهلة أمسك بها الهاني سليمان مرتين.

وتألق رضا السيد بالتصدي لرأسية محمد سعيد لاعب سموحة وحولها لركنية في الدقيقة 23.

وسدد شريف رضا كرة قوية مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 29.

في المقابل تألق الهاني سليمان بالتصدي لركلة حرة مباشرة سددها الهاني سليمان في الدقيقة 31، وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي.

وأهدر محمود شبانة فرصة محققة للتهديف برأسية قوية مرت أعلى العارضة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

الدقائق التالية شهدت تغييرات من كلا الفريقين بحثا عن تعزيز الأداء الهجومي من أجل إيجاد الطريق للهدف الأول.

في الدقيقة 71 سدد كريستوفر جون كرة قوية أبعدها الهاني سليمان لركنية.

وأهدر مصطفى فوزي فرصة بعد دقيقتين.

الدقائق الأخيرة شهدت استحواذا من الموج الأزرق لم تكتمل أي فرصة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

سموحة الداخلية الدوري المصري طارق العشري
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