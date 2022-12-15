تين هاج: تحدثت مع المالكين.. مانشستر يونايتد يحتاج للاستثمار

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

اعترف إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أنه تحدث مع ملاك النادي بخصوص الاستثمارات الفترة المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد أعلن منذ فترة نيتة عائلة جلايزرز المالكة بيع النادي مع بدء عملية استكشاف البدائل الاستراتيجية بما في ذلك الاستثمار الجديد.

وقال تين هاج في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "تحدث مع الملاك حول ثقافة النادي والأهداف الفترة المقبلة، عرفت أن أهدافنا واحدة ولن تتغير".

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وأضاف "اعتقد أن الفترة القادمة ستكون جيدة للغاية بل أفضل لأن المزيد من الأموال ستتاح لهذا المشروع".

وتابع "معلوماتي هي أنه سيكون شيئًا جيدًا فقط لأنه سيكون هناك المزيد من الاستثمار، وهذا أمر جيد".

وأتم "أنظر إلى المنافسة حولي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنها منافسة صعبة بين سبعة وثمانية أندية. الجميع لديه من فرصة للاستثمار".

وتملك عائلة جلايزرز مانشستر يونايتد منذ عام 2005.

واندلع في العامين الأخيرين مظاهرات كبيرة من جماهير النادي مطالبين العائلة ببيعه في ظل تدهور أحواله وابتعاده عن منصات التتويج بعد اعتزال السير أليكس فيرجسون.

ولم يتوج يونايتد ببطولة كبرى منذ عام 2017 حينما ظفر بلقب الدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر أرسنال.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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