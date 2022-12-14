في مئوية بونفيرادينا.. أتليتكو مدريد ينتصر بعد التأخر بهدفين

فاز أتليتكو مدريد على بونفيرادينا بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية أقيمت على ملعب التورالين.

ولُعبَت المباراة في مدينة بونفيرادا الصغيرة احتفالًا بمئوية بونفيرادينا الذي تأسس عام 1922.

وينشط نادي بونفيرادينا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقد احتفل بمئويته بمواجهة العملاق أتليتكو مدريد.

المباراة التي أقيمت في أجواء احتفالية عرفت غياب العديد من نجوم أتليتكو مدريد الأساسيين.

¡Qué bien lo hemos pasado hoy en el partido del centenario! ¡Gracias @Atleti por compartir con nosotros un día tan especial en nuestra historia!#Adelanteyarriba#100AñosDeportiva pic.twitter.com/CYUtKiHITL — SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) December 14, 2022

ودفع دييجو سيميوني بالأسماء التالية: يان أوبلاك، سيرخيو دييز، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو، رينيلدو ماندافا، جيوفري كوندوجبيا، يانيك كاراسكو، بابلو باريوس، إثيان جونزاليس، توماس ليمار، كارلوس مارتين.

وتأخر أتليتكو مدريد بهدفين دون رد من توقيع البرتغالي في الدقيقتين 31 و55.

لكن سيميوني تدخّل ودفع بقدر كبير من اللاعبين الشبان، فأقحم ألبيرتو مورينو، وماركو مورينو، وفيليبي، وإلياس كوستيس، وأيتور جيسميرا، وساؤول نييجيز، وسيرخيو ريجيلون، ودييجو بري.

ونجح أتليتكو في تقليص الفارق بواسطة رينيلدو في الدقيقة 75، قبل أن يعادل النتيجة عن طريق الشاب ألبيرتو مورينو في الدقيقة 80.

وخطف أتليتكو الانتصار بهدفي البديل الآخر كارلوس مارتين في الدقيقتين 84 و86.

وكان FilGoal.com قد أجرى حوارًا مطولًا مع خابيير خيمينيز ساكريستان مدير التطوير في نادي بونفيرادينا في مارس الماضي أثناء زيارته إلى مصر.

لاحقًا أجرى FilGoal.com مقابلة مع جوردان لوكاكو ظهير بونفيرادينا، ومنتخب بلجيكا السابق.

كما أجرى FilGoal.com مقابلة أخرى مع أمير عابد زاده حارس مرمى بونفيرادينا ومنتخب إيران.