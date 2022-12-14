تقرير ألماني: أوليفر كان معجب بـ بونو.. قد يعوض نوير في بايرن ميونيخ

دخل ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، قائمة المرشحين للانضمام إلى بايرن ميونيخ.

وذكرت صحيفة TZ الألمانية أن بونو قد يعوض مانويل نوير الذي تعرض لإصابة ستبعده حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى إعجاب أوليفر كان المدير التنفيذي لـ بايرن ميونيخ، بـ ياسين بونو.

أوليفر كان أعظم حراس مرمى كرة القدم على الإطلاق، استطاع مشاهدة بونو خلال حضوره مباريات كأس العالم في قطر.

ولفت بونو الأنظار بتألقه مع المغرب وقيادته أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم.

بونو (31 عامًا) ينتهي عقده مع إشبيلية في صيف 2025، إذ يتواجد في صفوفه منذ 2019.

وبدأ بونو مسيرته في الوداد البيضاوي المغربي، ثم لعب لـ أتليتكو مدريد، وريال سرقسطة، وجيرونا الذي تألق في صفوفه وتمكّن من الانتقال إلى إشبيلية.

ويمتلك بونو 50 مباراة دولية مع منتخب المغرب، وهو الحارس الأساسي منذ 2018.

أزمة نوير

أعلن مانويل حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا نهاية موسمه عقب تعرضه لكسر في أسفل القدم.

وكتب نوير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

نوبل

ويحاول بايرن ميونيخ إنهاء إعارة أليكساندر نوبل إلى موناكو واستعادته في يناير.

وأوضحت سكاي سبورتس أن بايرن سيواجه أكثر من عقبة في الأمر، أولها رغبة نوبل في اللعب كأساسي فقط وليس لعب دور الحارس الثاني.

كما سيتعين على بايرن أن يدفع رسوما مالية بسبب قطع الإعارة، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان موناكو سيسمح لنوبل بالرحيل في منتصف الموسم.

ليفاكوفيتش

كما دخل الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى دينامو زغرب في حسابات بايرن.

وفقا لصحيفة بيلد الألمانية فإن بايرن ستتجه أنظاره نحو ليفاكوفيتش الذي ظهر بشكل رائع في كأس العالم مع منتخب كرواتيا.

الصفقة قد تكلف النادي الألماني 10 مليون يورو فقط في حال إتمامها.

صاحب الـ 27 عاما منفتح على فكرة الانتقال للدوري الألماني وخصوصا بايرن ميونيخ.

ليفاكوفيتش شارك خلال كأس العالم 2022 في 6 مباريات مع كرواتيا وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين وسكن مرماه 6 أهداف.

وقاد ليفاكوفيتش منتخب كرواتيا للوصول لنصف نهائي كأس العالم بعد التألق في التصدي لركلات الترجيح خلال مواجهتي اليابان والبرازيل في الأدوار الإقصائية.

ومع دينامو زغرب تمكن الحارس من المشاركة في 28 مباراة من بداية الموسم ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 4 مرات وشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا بداية من الأدوار التأهيلية حتى دور المجموعات.

وبغياب نوير فإن بايرن ميونيخ حاليا أصبح يمتلك الحارس سفين أولرايخ فقط بالإضافة إلى الحارس جوهانس شينك من فريق الشباب لذلك فالنادي يحاول تعزيز المركز من خلال لاعب جديد لتعويض نوير.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فرايبورج صاحب المركز الثاني بعد 15 جولة.