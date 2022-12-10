نهاية موسم مانويل نوير للإصابة

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

مانويل نوير

أعلن مانويل حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا نهاية موسمه عقب تعرضه لكسر في أسفل القدم.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وكتب نوير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم السبت قائلا: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

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وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

نوير بايرن ميونيخ ألمانيا
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