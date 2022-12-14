"اللاعبون دفعوا تكاليف جراحتي".. محمد عمار يكشف أزمته مع الإسماعيلي

كشف محمد عمار لاعب الإسماعيلي تفاصيل أزمته المالية مع النادي بخصوص العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

محمد عمار النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وأوضح محمد عمار عبر "ستوري" على انستجرام أن لاعبي الإسماعيلي دفعوا تكاليف عمليته الجراحية بعد إصابته بالرباط الصليبي بسبب أزمة النادي المالية.

ونوه عمار أنه تم منعه من دخول الصالة الرياضية الخاصة به من أجل التأهيل بسبب عدم دفع التكاليف من جانب النادي.

وأصيب محمد عمار بالرباط الصليبي فبراير الماضي خلال الموسم الماضي.

عمار (23 عامًا) من قطاع الناشئين في الإسماعيلي وظهر مع الفريق الأول في ديسمبر 2019.

وتعادل الإسماعيلي مع فيوتشر قبل أيام، ويحتل الفريق الآن المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعد مرور 6 جولات.

ويتولى أيمن الجمل تدريب الإسماعيلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.