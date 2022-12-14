نجم واكاندا طرفا في الاستحواذ الأمريكي على بورنموث

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

هدف كيفن دي بروين أمام بورنموث

أعلن بورنموث استحواذ بيل فولي رجل الأعمال ومالك بلاك نايت الأمريكي على النادي بعد تخلي المالك السابق عن حصته بالكامل.

وأصبح فولي يمتلك حصة 50.1 % من أسهم النادي منهم إلى جانب مستثمرين آخرين.

ويقود الممثل مايكل بي. جوردان نجم فيلم بلاك بانثر المجموعة التي تملك حصة أقل بنسبة 49.9 % من أسهم النادي.

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وقال النادي في بيان: "بيل فولي ملتزم بزيادة الاستثمار في فريق بورنموث الأول وكذلك الأكاديمية وإثراء تجربة المشجعين".

وأضاف بورنموث أنه بدأ التخطيط لبناء مركز تدريب على أحدث طراز وزيادة الالتزام المالي لفريق السيدات.

وكان ديمين رجل الأعمال البريطاني المولود في روسيا، قد استحوذ على بورنموث في 2019، قبل أن يقرر بيع حصته في النادي.

وكان نادي بورنموث أعلن تولي جاري أونيل المدير الفني المؤقت لبورنموث منذ أغسطس الماضي عقب إقالة سكوت باركر، وقاد الفريق في 12 مباراة.

ووقع جاري أونيل البالغ من العمر 39 عامًا على عقد مدته 18 شهرًا.

وصعد أونيل بالفريق من المركز الـ17 إلى المركز الـ14، قبل توقف الدوري الإنجليزي بسبب كأس العالم 2022.

الدوري الإنجليزي بورنموث
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