كوكوريا: تشيلسي يجب أن يثق في مشروع بوتر

طالب مارك كوكوريا الظهير الأيسر لتشيلسي إدارة ناديه بالوثوق في مشروع المدرب جراهام بوتر مؤكدا أنه سيتحسن أكثر بمرور الوقت.

وتحدث كوكوريا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية اليوم الأربعاء قائلا: "هو مدرب رائع لأن فكرته عن كرة القدم هي الهجوم".

وواصل "كل ما نمر به حاليا هو ضمن خطة العمل، لم نلعب بشكل جيد أو نحصل على نتائج جيدة لكننا سنبدأ موسما جديدا الآن".

وواصل "كان لدينا الوقت لنلتقي أكثر ونعرف أفكار المدرب، وأنا متحمس للجزء الثاني من الموسم ولدينا العديد من اللاعبين لتنفيذ أفكاره".

وأتم كوكوريا "كنت سعيدا معه في برايتون، والآن هو هنا وهذا أمر جيد لي وللفريق كلل هو مدرب جيد ونحن بحاجة للعمل لفهم أفكاره وسنحقق النتائج بعد ذلك".

وخاض بوتر مع تشيلسي 14 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وهُزم 4 مرات.