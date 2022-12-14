تقرير: هازارد حريص على الانتقال إلى الدوري الأمريكي

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 17:18

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

بدأ إدين هازارد قائد منتخب بلجيكا السابق ونجم ريال مدريد الإسباني في الرحيل عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هازارد يفكر جديا في الانتقال إلى الدوري الأمريكي في الصيف المقبل.

ولا يفكر هازارد في الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل، وذلك لأسباب عائلية خاصة به.

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ومنذ انتقال هازارد إلى ريال مدريد في 2019 لم يظهر بالمستوى المميز الذي كان يقدمه في تشيلسي.

وأعلن هازارد اعتزاله اللعب الدوري مع منتخب بلجيكا عقب توديع كأس العالم من دور المجموعات.

ولعب هازارد البالغ من العمر 31 عاما مع ريال مدريد 72 مباراة فقط سجل خلالها 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

هازارد ريال مدريد
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