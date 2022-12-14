ميسي: جوليان ألفاريز يستحق جائزة رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا

يرى ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين أن زميله جوليان ألفاريز يستحق الحصول على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

والثنائي قاد الأرجنتين للفوز على كرواتيا بنتيجة 3-0 في نصف نهائي المونديال. (طالع التفاصيل)

وقال ميسي في تصريحات مصورة: "لمن أريد إعطاء هذه الجائزة؟ أقول دائما إن العمل الجماعي موطن قوتنا، لذلك أريد أن أمنحها لكل لاعب بالفريق".

وأضاف "لكن جوليان ألفاريز كان أبرزهم جميعا أمام كرواتيا، لقد قدم مباراة استثنائية، لعب دورا حاسما وكان يقاتل ويركض في كل مكان".

ميسي سجل أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء حصل عليها مهاجم مانشستر سيتي الذي تكفل بتسجيل الهدفين الثاني والثالث، أحدهما كان بصناعة رائعة من ميسي.

وتابع قائد الأرجنتين "جوليان ألفاريز كان في أعلى مستوياته وقاد الفريق من الأمام".

وأتم "إنه لاعب محوري وأثبت ذلك طوال مشوار المونديال، وأعتقد أنه يستحق الجائزة".

ورفع ميسي رصيده في الجائزة للمرة العاشرة معززا الفارق بينه وبين كريستيانو رونالدو صاحب الـ 7 جوائز.

وفاز ليو بالجائزة للمرة الرابعة في النسخة الحالية بعد مباريات المكسيك وأستراليا وهولندا.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في البطولة لـ 5 أهداف متساويا مع الفرنسي كيليان مبابي.

أهداف: 1

صناعة أهداف: 1

تسديدات: 2

مراوغات ناجحة: 5 من 7

لمس الكرة: 63

تمريرات صحيحة: 34 من 40

تمريرات مفتاحية:2

وخطى منتخب الأرجنتين خطوة جديدة نحو التتويج بالبطولة الأكبر في كرة القدم بعد وصوله لنهائي كأس العالم 2022.

وخلال المباراة تحققت بعض الأرقام جمعها لكم FilGoal.com وجاءت كالتالي

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة خلال 6 مشاركات في نصف النهائي ليستمر في كونه لم يقصى من ذلك الدور في أي مرة.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق البطولة للمرة الثالثة بعد أن شارك في 5 نهائيات خسر منها ثلاثة وفاز مرتين.

وأصبح ميسي هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ نسخة 1966 متساويا مع مارادونا بـ 8 أهداف لكل منهم.

النجم الأرجنتيني هو اللاعب الوحيد منذ نفس النسخة الذي يتمكن من التسجيل والصناعة في نفس المباراة 4 مرات خلال نسخة واحدة.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي كالهداف التاريخي لكأس العالم بـ 11 هدفا متخطيا جابرييل باتيستوتا صاحب الـ 10 أهداف.

وعادل ميسي جيرد مولر ورونالدو دا ليما وميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم بـ 18 هدفا.

وأصبح جوليان ألفاريز ثالث لاعب يسجل ثنائية في نصف نهائي كأس العالم خلال القرن الـ 21 بعد توني كروس وأندري شورله في 2014.

ميسي أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ كأس العالم برصيد 25 مباراة.

وأصبح منتخب الأرجنتين هو أكثر فريق يحصل على ركلات جزاء بنسخة واحدة في كأس العالم بعد اجتساب 4 ركلات جزاء له ليعادل البرتغال في 1966 وهولندا في 1978.





























































































































































وسيلعب منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين فرنسا والمغرب.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

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