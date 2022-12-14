تين هاج يساعد فان بيرسي للحصول على رخصة تدريبية

يسعى الهولندي روبين فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد السابق للحصول على رخصة تدريبية في إنجلترا، ويساعده في ذلك مواطنه إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر.

فان بيرسي قاد يونايتد إلى لقب الدوري الإنجليزي الأخير، إذ سجل 26 هدفا في 38 مباراة، بما في ذلك ثلاثية ضد أستون فيلا في مباراة حسم اللقب، وذلك في موسمه الأول مع النادي.

وذكر موقع مانشستر يونايتد أن فان بيرسي عاد إلى كارينجتون هذا الأسبوع، بدعوة من إريك تين هاج.

ويستفيد فان بيرسي من قضاء الوقت مع تين هاج وجهازه المعاون، وهو يدرس للحصول على رخصته التدريبية.

ويكتسب روبن الخبرة من طاقم التدريب بمانشستر يونايتد، بما في ذلك زميله السابق بيني مكارثي.

واعتزل فان بيرسي اللعب قبل ثلاث سنوات، ومنذ عام 2020 يعمل مدربا في نادي فينورد، حيث بدأ وأنهى مسيرته التي استمرت 18 عاما.

هداف هولندا التاريخي صنع اسمه في كرة القدم الإنجليزية مع أرسنال، إذ لعب للمدفعجية لمدة 8 مواسم قبل أن ينتقل إلى يونايتد في صيف 2012.

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