زيدان إقبال يكشف عن مثله الأعلى في مانشستر يونايتد

كشف العراقي زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد عن مثله الأعلى من لاعبي وسط الفريق السابقين.

زيدان إقبال النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

صاحب الـ 19 عاما تحدث في حوار مع موقع النادي الرسمي.

وقال إقبال: "المدربين ذكروا اسم أنجيل جوميش أنظر إليه هو يلعب حاليا مع ليل في دوري أبطال أوروبا".

أنجيل جوميش هو أحد ناشئين مانشستر يونايتد ورحل عن الفريق في 2020 لينضم إلى ليل الفرنسي.

وتابع "لقد ذكروا أيضا اسم بول سكولز وهو من اللاعبين الذين قللوا من شأنهم لكنهم استمروا في العمل بشكل جيد".

وواصل "هناك لاعبين آخرين قلل من شأنهم ولم تسر مسيرتهم بنجاح كما أرادوا لكن أنا أعرف أنني أستطيع جعل الوضع جيد من خلال النظر إلى لاعبين مثل سكولز وجوميش".

وأضاف "أنا أنظر للإيجابيات هم يذكرون هؤلاء اللاعبين من أجل جعلي أفضل وهذا ما فعلته وساعدني كثيرا".

إقبال سبق له المشاركة في مباراة واحدة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد كانت في العام الماضي ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ 19 عاما يشارك مع الفريق الثاني لمانشستر يونايتد ولم يخرج على سبيل الإعارة مثله كالعديد من فريق الشباب وشارك مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد.

ومدد اللاعب تعاقده مع مانشستر يونايتد مؤخرا حتى 2025.