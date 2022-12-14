كالتشيو ميركاتو: تأخر جديد في عودة بوجبا للملاعب

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن تأخر عودة الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس من الإصابة.

وخضع بوجبا لعملية جراحية مطلع الموسم بعد انضمامه إلى يوفنتوس مجانا قادمًا من مانشستر يونايتد.

وغاب بوجبا عن كل مباريات فريقه لعدة أشهر.

وعاد لاعب الوسط الفرنسي للتدريبات وكان منتظرا أن يظهر في آخر مباراتين لـ يوفنتوس قبل كأس العالم ولكنه تعرض لإصابة جديدة في التدريبات غاب بسببها عن المونديال.

تعافي بول بوجبا من الإصابة كان بطيئا حيث لم يعد للتدريبات على أرض الملعب حتى الآن واكتفى بالتدريبات في صالة الألعاب وحمام السباحة.

وسيتعين عليه الانتظار لفترة أطول لبدء التدريب بالكرة.

ومن المتوقع أن يغيب بوجبا عن الملاعب لمدة شهر آخر على الأقل ، مما يعني أنه قد يغيب عن ست مباريات أخرى للبيانكونيري في يناير.

وشارك بوجبا سابقا في 178 مباراة مع يوفنتوس خلال الفترة من 2012 إلى 2016، سجل خلالها 34 هدفا وصنع 40 آخرين.

مع فوزه بتسعة ألقاب محلية رفقة البيانكونيري.