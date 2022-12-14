تين هاج: لا يمكنني التكهن بموعد عودة سانشو.. نحاول تجهيزه بدنيا ونفسيا

يغيب جادون سانشو عن تدريبات مانشستر يونايتد بدون تحديد موعد لعودته.

جادون سانشو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفقا لإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد فإن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تجهيز بدني ونفسي قبل العودة لتدريبات الفريق مرة أخرى.

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "لا اعتقد أن سانشو سيعود هذا الأسبوع نريد إعادته بأسرع وقت ممكن ولكن لا يمكنني التكهن بموعد ذلك وهو لم يكن في الوضع المناسب".

واستمر "في بعض الأحيان تكون الظروف تتعلق بمشاكل نفسية بعض الأحيان يحدث انخفاض في مستوى الجودة وأحيانا لا تعرف سبب الأمر أو لماذا يحدث"

وتابع "ما نحاول فعله الآن هو محاولة إعادة سانشو إلى مستواه بمزيج بدني ونفسي".

وشدد "لقد جمعتني بعض المحادثات مع سانشو وهو يخضع لبرنامج بدني".

وأضاف "عند بداية الدوري لعب عدة مباريات بشكل جيد ولكن بعد ذلك تعرض لانخفاض في المستوى".

وفقا لديلي ميل فإن سانشو يخوض برنامجه التأهيلي في هولندا تحت إشراف مدربين من مساعدي تين هاج.

ويغيب اللاعب عن معسكر مانشستر يونايتد التدريبي في إسبانيا.

وشارك سانشو مع الفريق للمرة الأخيرة في 22 من شهر أكتوبر الماضي قبل أن يغيب بسبب المرض.

سانشو كان قد انضم لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو.

وشارك سانشو مع مانشستر يونايتد من بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف.

ويستعد الفريق حاليا لاستئناف مبارياته عقب نهاية كأس العالم 2022.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.