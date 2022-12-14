مودريتش: الحكم كان كارثيا.. ولا يسعني إلا أن أشكر جماهير الأرجنتين

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 01:20

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

شن لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا هجوما قويا على دانييلي أورساتو حكم مباراة نصف النهائي ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وخسر منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0 في مباراة استهل منها التانجو أهدافه من خلال ركلة جزاء.

مودريتش لقناة ديبور تي في الأرجنتينية: "كنا جيدين حتى ركلة الجزاء والتي من المفترض ألا تُحتسب".

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وأضاف "لا أتحدث عادة عن الحكام لكن اليوم من المستحيل فعل ذلك، هو واحد من الأسوأ ولا أتحدث عن اليوم فقط لأنني لم أحظ بتجربة جيدة معه، كارثي".

وتحدث زلاتكو داليتش المدير الفني لـ كرواتيا منذ قليل أن لاعبي فريقه طالبوا بركلة ركنية لصالحهم قبل احتساب ركلة الجزاء. (طالع التفاصيل)

وأردف "أهنئ الأرجنتين، ولا أود أن انتقص مما قدموه، يستحقون الذهاب للنهائي لكن ركلة الجزاء دمرتنا".

وواصل "إذا صفق لي مشجعي الأرجنتين، لا يسعني إلا أن أشكرهم، لقد خلقوا أجواء لا تصدق".

وأتم "ميسي يقدم بطولة رائعة ويظهر كفاءته. وكل عظمته".

وانتهت التجربة الكرواتية وتلك المرة بعد 90 دقيقة عقب إقصاء اليابان والبرازيل بركلات الترجيح، ولن يتكرر إنجاز 2018 بالوصول للنهائي.

وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من لقاء الغد بين المغرب وفرنسا لمعرفة هوية منافسه في النهائي يوم الأحد المقبل.

بينما سيلتقي منتخب كرواتيا مع الخاسر من المباراة ذاتها لتحديد المركز الثالث.

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