ألفاريز: بلغنا النهائي وهذا ما أردناه.. وعائلتي ستشعر بالجنون

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 00:01

كتب : FilGoal

هدف واحتفال خوليان ألفاريز أمام كرواتيا

كشف خوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين أن عائلته ستشعر بالجنون بعد التأهل لنهائي كأس العالم 2022.

وسجل ألفاريز ثنائية في الفوز بنتيجة 3-0 على استاد لوسيل. (طالع التفاصيل)

وقال ألفاريز عقب نهاية اللقاء: "أنا سعيد، استحققنا هذا. بلغنا النهائي وهذا ما أردناه".

أخبار متعلقة:
أوتاميندي: نحن 26 محاربا على استعداد للقتال دي بول: سنشعر باستمتاع الأرجنتينيين من هنا ميسي: لا أعرف ما إذا كانت هذه أفضل بطولة لي.. والخسارة من السعودية كانت ضربة قاسية الرابعة في كأس العالم 2022.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا

وتابع "الآن نرتاح ونحاول تقديم مباراة رائعة يوم الأحد".

وأردف "في عائلتي يجب أن يشعروا بالجنون، كما أتخيل في البلد بأكمله".

وأتم "سنحاول تقديم كل شيء".

والآن يمتلك ميسي رفقة كتيبة التانجو فرصة أخرى للتتويج يوم الأحد المقبل بعدما خسر من قبل في نهائي نسخة 2014 أمام ألمانيا.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه متساويا مع إيطاليا والثالث بشكل عام بعد ألمانيا والبرازيل.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين من قبل أي مباراة في نصف النهائي، 6 مباريات = 6 فوز.

وانتهت التجربة الكرواتية وتلك المرة بعد 90 دقيقة عقب إقصاء اليابان والبرازيل بركلات الترجيح، ولن يتكرر إنجاز 2018 بالوصول للنهائي.

وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من لقاء الغد بين المغرب وفرنسا لمعرفة هوية منافسه في النهائي يوم الأحد المقبل.

بينما سيلتقي منتخب كرواتيا مع الخاسر من المباراة ذاتها لتحديد المركز الثالث.

الأرجنتين خوليان ألفاريز قطر 2022 كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
داليتش: علينا أن نرفع رؤوسنا ونقاتل على المركز الثالث سكالوني: لعبنا مباريات أفضل من مواجهة كرواتيا.. وأنا في مكان أحلام أي أرجنتيني أوتاميندي: نحن 26 محاربا على استعداد للقتال دي بول: سنشعر باستمتاع الأرجنتينيين من هنا ميسي: لا أعرف ما إذا كانت هذه أفضل بطولة لي.. والخسارة من السعودية كانت ضربة قاسية الرابعة في كأس العالم 2022.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا ميسي يكتب التاريخ من جديد في 8 أرقام من فوز الأرجنتين على كرواتيا كأس العالم - موعد مباراة كرواتيا لتحديد المركز الثالث.. القنوات الناقلة
أخر الأخبار
داليتش: علينا أن نرفع رؤوسنا ونقاتل على المركز الثالث 49 دقيقة | قطر 2022
سكالوني: لعبنا مباريات أفضل من مواجهة كرواتيا.. وأنا في مكان أحلام أي أرجنتيني 51 دقيقة | قطر 2022
ألفاريز: بلغنا النهائي وهذا ما أردناه.. وعائلتي ستشعر بالجنون ساعة | قطر 2022
أوتاميندي: نحن 26 محاربا على استعداد للقتال ساعة | قطر 2022
دي بول: سنشعر باستمتاع الأرجنتينيين من هنا ساعة | قطر 2022
ميسي: لا أعرف ما إذا كانت هذه أفضل بطولة لي.. والخسارة من السعودية كانت ضربة قاسية ساعة | قطر 2022
الرابعة في كأس العالم 2022.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا ساعة | قطر 2022
ميسي يكتب التاريخ من جديد في 8 أرقام من فوز الأرجنتين على كرواتيا 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا