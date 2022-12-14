ألفاريز: بلغنا النهائي وهذا ما أردناه.. وعائلتي ستشعر بالجنون

كشف خوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين أن عائلته ستشعر بالجنون بعد التأهل لنهائي كأس العالم 2022.

وسجل ألفاريز ثنائية في الفوز بنتيجة 3-0 على استاد لوسيل. (طالع التفاصيل)

وقال ألفاريز عقب نهاية اللقاء: "أنا سعيد، استحققنا هذا. بلغنا النهائي وهذا ما أردناه".

وتابع "الآن نرتاح ونحاول تقديم مباراة رائعة يوم الأحد".

وأردف "في عائلتي يجب أن يشعروا بالجنون، كما أتخيل في البلد بأكمله".

وأتم "سنحاول تقديم كل شيء".































































































































































والآن يمتلك ميسي رفقة كتيبة التانجو فرصة أخرى للتتويج يوم الأحد المقبل بعدما خسر من قبل في نهائي نسخة 2014 أمام ألمانيا.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه متساويا مع إيطاليا والثالث بشكل عام بعد ألمانيا والبرازيل.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين من قبل أي مباراة في نصف النهائي، 6 مباريات = 6 فوز.

وانتهت التجربة الكرواتية وتلك المرة بعد 90 دقيقة عقب إقصاء اليابان والبرازيل بركلات الترجيح، ولن يتكرر إنجاز 2018 بالوصول للنهائي.

وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من لقاء الغد بين المغرب وفرنسا لمعرفة هوية منافسه في النهائي يوم الأحد المقبل.

بينما سيلتقي منتخب كرواتيا مع الخاسر من المباراة ذاتها لتحديد المركز الثالث.