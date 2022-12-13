رينار: سأشجع المغرب أمام بلدي فرنسا في كأس العالم

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - منتخب السعودية

أوضح الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لـ منتخب السعودية أنه سيشجع منتخب المغرب أمام بلاده في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويضرب منتخب المغرب موعدا تاريخيا مع فرنسا كأول فريق عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ. (طالع الموعد والقناة الناقلة)

وقال رينار عبر إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية: "أنا فرنسي وُلدت في فرنسا وأحمل جواز سفر فرنسي، لكن غدا أنا آسف سأشجع المغرب، لأن هذه البلد قدمتني وأحبني شعبها بطريقة لا تتخيلوها".

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وأضاف " غالبا ما يحدث في هذه البلدان: إما أننا تكرهك أو تحبك. أنا تلقيت الكثير من الأشياء التي تجعلني أشاركهم فرحتهم اليوم بينما بقيت في الخلفية لأنني أتيحت لي الفرصة للعمل معهم. أتمنى لهم الأفضل في العالم".

وتابع "خضت مغامرة رائعة مع مجموعة من اللاعبين في بلد يحب كرة القدم. واليوم، أعتقد أن الأرض تهتز في المغرب، فهم فخورون جدا ولذلك فهم يستحقون ذلك".

وأتم "اليوم مكافأة استثنائية. إنها أيضا مكافأة كبيرة للقارة الإفريقية. إن كأس العالم هذا في قطر سيبقى شيئا رائعا، أنا متأكد، لكرة القدم الإفريقية وبالطبع للمغرب. وكرة القدم".

المدرب البالغ 54 عاما قاد المغرب بين 2016 و2019 والعودة مرة أخرى لنهائيات كأس العالم 2018.

وقاد أسود الأطلس في 45 مباراة حقق الفوز في 25 وتعادل في 9 وخسر 11، وانتهى مشواره بتوديع أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16.

وحقق رينار مع منتخب السعودية مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين في بداية مباريات المنتخبين بكأس العالم 2022 بالانتصار بنتيجة 2-1، ثم ودع من دور المجموعات.

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