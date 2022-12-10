كأس العالم - موعد مباراة المغرب مع فرنسا في نصف النهائي..القنوات الناقلة
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 23:20
كتب : FilGoal
ضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع نظيره المغربي في نصف نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.
وفاز منتخب فرنسا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.
بينما تفوق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بهدف دون مقابل.
المواجهة هي السادسة بين المنتخبين تاريخيا والأولى بشكل رسمي بعد خمس مواجهات ودية.
وفاز المنتخب الفرنسي في ثلاث مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأربعاء 14 ديسمبر.
ويلعب اللقاء على استاد البيت.
وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 وقنوات الكأس اكسترا.
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