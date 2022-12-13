جارسيا: تدريب رونالدو سهل.. والركراكي بمثابة ابني

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

رودي جارسيا

تحدث الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر السعودي عن الأنباء المتعلقة برغبة ناديه في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق إلى موافقة رونالدو على عرض مغري مقدم من نادي النصر (طالع التفاصيل).

وقال جارسيا عبر صحيفة "آس" الإسبانية: "لا أستطيع الحديث عن كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي، جميع أغلفة الصحافة سيتصدرها عنوان (جارسيا يتحدث عن رونالدو). ما أراه خلال الفترة الأخيرة أشبه بمسلسل درامي واستفاد منه النصر من الناحية الترويجية".

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وواصل "التعامل مع رونالدو؟ اعتقد دائما أن اللاعبين العظماء هم الأسهل بالنسبة للمدربين لأنهم أذكياء للغاية، لقد حدث ذلك مع فرانشيسكو توتي في روما".

الركراكي

وعن مباراة منتخب بلاده (فرنسا) ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم أوضح "وليد (الركراكي) إبني لكنه يفهم أنني فرنسي، إذا تجاوز المغرب، سأكون سعيدا من أجله.

وأضاف " منتخب المغرب لديه روح كبيرة، إنه لمن دواعي سروري مشاهدتهم. ليس من المستغرب أن يكونوا في الدور قبل النهائي. عندما تكون جزءا من المراكز الأربعة الأولى في العالم ، فهذه ليست مفاجأة".

جارسيا كان أول من اكتشف وليد الركراكي عندما كانا شابا في صفوف نادي كوربي – إيسون الفرنسي الذي تولى جارسيا تدريبه بين عامي 1994-1998.

وأكمل الركراكي مسيرته في الملاعب حتى اعتزل بقميص جرونوبل الفرنسي عام 2009 واتجه إلى التدريب حتى وصل لقيادة منتخب المغرب في كاس العالم 2022.

النصر السعودي رودي جارسيا رونالدو
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