ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري

توصّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاتفاق مع نادي النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو أتم اتفاقه مع "العالمي" وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وسيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو وفقًا للصحيفة الإسبانية.

رونالدو يشارك حاليًا رفقة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، وقد سجّل هدفًا في المباراة الأولى أمام غانا.

وفسخ رونالدو عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 8 جولات، خلف الشباب المتصدر بـ 22 نقطة.

ويشرف الفرنسي رودي جارسيا على تدريب النصر، ويلعب في صفوفه الكاميروني فينسنت أبو بكر، ودافيد أوسبينا حارس مرمى منتخب كولومبيا، و الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع أوليمبيك مارسيليا السابق.

ويضم الجهاز الفني للنصر 8 أفراد برتغاليين، بالإضافة إلى 3 آخرين في فريق تحت 20 عامًا.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة السعودي، قد فتح الباب سابقًا أمام إمكانية ضم رونالدو لدوري بلاده.

وقال الوزير: "من الذي لن يرغب في أن يلعب رونالدو بدوريه! إنه قدوة للعديد من اللاعبين الشبان، هو وميسي، أتمنى أن أراهما يلعبان في الدوري السعودي".

وشدد: "لم لا؟ دورينا قوي، وكل فريق يُسمَح له بضم 7 لاعبين بالإضافة إلى 1 على دكة البدلاء. أنديتنا تلعب في مستويات عالية في المسابقات الآسوية، والكرة السعودية قوية".

رونالدو (37 عامًا) يمتلك 118 هدفًا في 194 مباراة بقميص منتخب البرتغال، إذ قاده للتتويج بيورو 2016، وبدوري الأمم الأوروبي 2019، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2006، ونصف نهائي يورو 2012.

ويمتلك رونالدو 701 هدفًا في مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجلها في 951 مباراة رفقة سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

ويسعى النصر من جانبه لاستعادة لقب الدوري السعودي الغائب منذ 2019.

ولم يسبق للنصر التتويج بدوري أبطال آسيا، إذ اكتفى بالتتويج بكأس الكؤوس الآسيوية 1998، وبكأس السوبر الآسيوي في نفس العام، ليمثّل آسيا في كأس العالم للأندية 2000 وينال لقب العالمي.