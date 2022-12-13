لن يدرب منتخب البرازيل.. فيتور بيريرا مديرا فنيا لـ فلامنجو

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مديرا فنيا لـ الفريق حتى نهاية 2023.

وستكون تلك التجربة الثانية للبرتغالي في البرازيل بعد كوريثنيانز والذي دربه خلال موسم 2022.

ويخلف بيريرا، البرازيلي جونيور دوريفال الذي قاد فلامنجو الموسم المنقضي لحصد لقبي كأس البرازيل وكوبا ليبرتادوريس 2022.

وارتبط اسم البرتغالي من قبل بتدريب البرازيل خلفا لـ تيتي الذي أعلن رحيله عقب نهاية مشوار السامبا في كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وسبق أن درب بيريرا كل من بورتو البرتغالي وأهلي جدة السعودي وأولمبياكوس اليوناني وفناربخشة التركي وميونيخ 1860 الألماني وشانجهاي الصيني قبل الانتقال للبرازيل.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023.#CRF pic.twitter.com/j1rne9LsNh — Flamengo (@Flamengo) December 13, 2022

وقاد بيريرا فريق كورينثيانز في 63 مباراة خلال 2022 فاز في 29 وتعادل في 16 وخسر 18.

وودع كوبا ليبرتادوريس من ربع النهائي، وخسر نهائي كأس البرازيل وكلاهما من فلامنجو، وحل رابعا في جدول ترتيب الدوري البرازيل.

وسصبح بيريرا خامس برتغالي يقود فلامنجو والثالث منذ 2019 بعد جورج جيسوس وباولو سوزا.

ويستعد فلامنجو لموسم قوي في البرازيل بدءا من بطولة كاريوكا (ولاية ريو دي جانيرو) ثم بطولة ريكوبا سود أمريكانا (كأس السوبر القاري) وبعد ذلك البطولات القارية والمحلية لموسم 2023.

video:1