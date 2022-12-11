سبورت: البرازيل تحلم بـ جوارديولا

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 17:30

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن نية الاتحاد البرازيلي للتفاوض مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي لخلافة تيتي.

وانتهى تعاقد تيتي مع الاتحاد البرازيلي بعد وداع كأس العالم من الدور ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وسيتواصل الاتحاد البرازيلي مع جوارديولا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ويرغب إيدنالدو رودريجيز الذي سيختار المدرب الجديد بنفسه أن يعرف بشكل مباشر وبدون وسطاء ما هي النوايا المهنية لمدرب مانشستر سيتي الحالي وما إذا كانت هناك أي إمكانية لوضعه في الحسابات مع نهاية الموسم الحالي في أوروبا بغض النظر عن تجديده حتى عام 2025.

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ويتواجد جوارديولا على رأس الخيارات المحتملة للاتحاد البرازيلي.

ولن يتسرع الاتحاد البرازيلي لاختيار بديل تيتي وقد تم بالفعل تسريب أن القرار لن يتم اتخاذه حتى بداية العام المقبل مع الأخذ في الاعتبار أن الالتزامات الرسمية المقبلة للمنتخب ستكون في النصف الثاني من عام 2023.

ولن يكون بيب جوارديولا المرشح الوحيد في القائمة مع تواجد أبيل فيريرا مدرب بالميراس وفيرناندو دينيز مدرب فلومينينسي وريناتو بورتالوبي مدرب جريميو وروجيرو سيني مدرب ساو باولو وخورخي سامباولي مدرب إشبيلية ضمن الخيارات.

جوارديولا تولى تدريب مانشستر سيتي منذ 2016.

وأشرف المدرب الإسباني على تدريب مانشستر سيتي في 374 مباراة.

حقق خلالها 276 انتصارا و43 تعادلا، وتلقى 55 هزيمة.

وسجل مانشستر سيتي تحت قيادته 944 هدفا واستقبل 326.

وحقق ابن الـ51 عاما لقب الدوري أربع مرات مع مانشستر سيتي ومثلها لكأس الرابطة بجانب لقبين للدرع الخيرية ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي.

إجمالا، فاز جوارديولا بـ32 بطولة مع أندية برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

الدوري الإنجليزي البرازيل كأس العالم بيب جوارديولا
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