تقرير: انتهاء موسم برويا مهاجم تشيلسي

كشفت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" عن احتمالية غياب أرماندو برويا مهاجم تشيلسي عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وحسب تأكيدات الصحفي نيزار كينسيلا، فإن برويا سيحتاج لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وبالتالي فلن يشارك مع تشيلسي مجددا حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعرض برويا لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية ضد أستون فيلا.

وأثناء الضغط على حارس المرمى سقط برويا على الأرض وظل يصرخ بشدة ليغادر الملعب في الدقيقة 20 ويشارك بدلا منه المهاجم الشاب ديون رانكيني.

ويخوض تشيلسي معسكر الإعداد الخاص به في الإمارات العربية المتحدة، استعدادا لاستكمال الموسم في إنجلترا عقب نهاية كأس العالم.

وكان برويا قضى الموسم الماضي معارا من تشيلسي مع ساوثامبتون.

ويلعب تشيلسي يوم 27 ديسمبر الجاري ضد بورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.