براءة نيمار ورئيسي برشلونة السابقين من تهمة الفساد والاحتيال

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 14:07

كتب : FilGoal

نيمار جونيور

برأت محكمة برشلونة، نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، من تهمة الفساد والاحتيال.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

سانتوس
برشلونة

وأقر القاضي صباح اليوم الثلاثاء ببراءة نيمار وبقية المتهمين في قضية انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة عام 2013.

ومثل نيمار و8 آخرين أمام المحكمة في أكتوبر الماضي، قبل أن ينال البراءة رفقة والده.

كما بُرّئ ساندرو روسيل وجوسيب ماريّا بارتوميو رئيسي برشلونة السابقين، وأوديليو رودريجيش رئيس سانتوس السابق، بالإضافة إلى ممثلين آخرين عن الناديين واللاعب.

وبحثت المحكمة في إمكانية وجود فساد بخصوص المبالغ المالية التي انتقل بها نيمار إلى برشلونة، دون أن تصل إلى ما يدينه.

وكانت شركة DIS التي امتلكت 40% من حقوق نيمار وقت تواجده في سانتوس، قد اتهمت النادي البرازيلي ونظيره برشلونة بتدبير تبادلات مالية من تحت الطاولة لكي لا تحصل على نسبتها في الانتقال.

وانتقل نيمار من سانتوس إلى برشلونة في 2013 مقابل 88 مليون يورو وفقًا للسجلات الرسمية، قيمة مالية تم التشكيك فيها على مدار السنوات التالية، إذ نالت إدارتا الناديين اتهامات بالحصول على عمولات إضافية.

وودّع نيمار مؤخرا كأس العالم 2022 بعد خسارة البرازيل بركلات الجزاء التريجيحة أمام كرواتيا في ربع النهائي.

وسجّل نيمار هدفًا من ركلة جزاء أمام كوريا الجنوبية، ثم هدف شباك كرواتيا بهدفٍ تاريخي عادل به رقم بيليه بـ 77 هدفًا على صدارة هدافي منتخب البرازيلي على مر العصور.

نيمار برشلونة سانتوس
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