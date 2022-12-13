مع اقتراب الموعد النهائي.. الجزائر تتحرك لاستضافة أمم إفريقيا 2025

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 12:51

كتب : FilGoal

حفل الختام كأس أمم إفريقيا

تستعد الجزائر لتقديم ملف استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 خلال ساعات.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الشهر قبل الماضي باب الترشح لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تم سحب شرف تنظيمها من غينيا.

وقال عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة الجزائري في تصريحات للصحفيين إن ملف الجزائر أصبح جاهزا وسيتم تقديمه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الـ72 ساعة القادمة.

وأوضح سبقاق أن الجزائر تملك ملفا قويا، لاستضافة نسخة 2025.

وتحتضن الجزائر بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين ما بين 13 يناير حتى 4 فبراير 2023.

ويذكر أن الموعد النهائي لتقديم ملفات الدول التي ترغب في استضافة البطولة هو الجمعة المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة الجزائر والمغرب والسنغال وغانا في استضافة نسخة 2025.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد التقدم لطلب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تم سحب شرف تنظيمها من غينيا.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلطات غينيا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد في بداية أكتوبر الماضي.

وأرسل كاف مواعيد تقديم طلب استضافة أمم إفريقيا 2025 إلى الاتحادات الأعضاء.

وجاء الجدول الزمني بخصوص أمم إفريقيا 2025 كالآتي:

- 11 نوفمبر 2022: الموعد النهائي لتقديم الاتحادات اهتمامها بتنظيم البطولة.

- 16 نوفمبر 2022: الموعد النهائي لـ كاف لإرسال المستندات الخاصة للدول المهتمة بتنظيم البطولة.

- 16 ديسمبر 2022: الموعد النهائي للاتحاد المتقدمة بطلب استضافة البطولة لإرسال الضمانات الحكومية والموافقات لكل مدينة ستشارك في التنظيم.

- 5 إلى 25 يناير 2023: زيارة تفتيشية للدول المتقدمة.

- 10 فبراير: الإعلان عن الدولة المنظمة عن طريق اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.

الجزائر أمم إفريقيا 2025
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